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Ayşe Hatun Önal bornozuyla çatıya çıktı!
Ayşe Hatun Önal bornozuyla çatıya çıktı!
Şimdilerde kariyerini şarkıcılık üzerine devam ettiren Ayşe Hatun Önal, New York Fashion Week nedeniyle gittiği Amerika'da dikkat çekici bir moda çalışmasına imza attı.
Magazin 24 Eylül 2019 - 13:26

New York Fashion Week'te Rufat İsmayil'ın defilesinde podyuma çıkan fit fiziği ve güzelliğiyle dikkat çeken şarkıcı ve eski manken Ayşe Hatun Önal, New York'ta fotoğrafçılığa adım atan ünlü menajer Selim Akar'ın objektifine poz verdi.

GÜNLÜĞÜ BİN 500 DOLARLIK ODA

“The Marmara New York” otelinin 19. katında bulunan ve günlüğü 1.500 dolar olan Pentouse odasının balkonunda yapılan çekimlerde bornozu ile iddialı pozlara imza atan ünlü yıldızın sempatik halleri objektife yansıdı.

New York'ta yeni şarkısı için kampa giren Önal'ın bu pozları yeni hit şarkısının habercisi oldu.

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