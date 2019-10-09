Ayşegül Aldinç: Mekanın sahibi gibi bir geyik var ya…

Ekranların ve sahnelerin yıllardır değişmeyen yüzü olan Ayşegül Aldinç, aynı zamanda sosyal medyayı da yaşıtlarına göre çok daha aktif kullanan bir isim… Yıllara meydan okuyan güzelliğiyle sevenlerinin karşısına çıkan Aldinç, geride bıraktığımız gün Cem Yılmaz’la ilgili dikkat çekici bir paylaşımda bulundu. Başarılı isim, izlediği bir gösterisi sonrasında Cem Yılmaz’la çekilmiş bir fotoğrafını paylaştı ve altına da şunları yazdı:

“Mekanın Sahibi” gibi bir geyik var ya son dönemlerde. Hani çıkılan iri yarı sahnelerin paylaşılamadığı… İşte söze bununla girmek istemezdim ama benim gibi düşünen milyonlarca da, gelmiş geçmiş çıkılan büttüün mekanların sahibi Cem Yılmaz'dır. Onu yıllar önce Beyoğlu'nda Leman Kültür'de, o minicik platforma ilk çıktığında seyrettiğimi yıllardır gururla söyler, bununla gönenir dururum. Her gösterisini merakla bekler, gittiğim hepsinden de beklediğime değerek büyük bi sevgi ve hayranlıkla mutlu mesut evime dönerim. . 6 sene sonra İstanbul'daki ilk gösterilerinden birinde daha ona kavuşmak yine ne mutluydu, ne güzeldi anlatamam. Onu diğerlerinden ayıran en önemli nosyonlar; bilgisi, görgüsü, merakı, vefası, ve her şeyden önemlisi iyi bi insan olması. Orantısız zekasından zaten sual olunamaz. Son gösterisi Diamond, Elite, Platinum'un bi bölümünde da tam da yukarda saydığım özelliklerle donanmamışları sarakaya alıyor.

Bir sanatçıyı sanatçı yapan özelliklerin en önemlilerine sahip olduğu için en çok onun hakkı var buna. Ben de sahne sanatlarıyla iştigal ettiğim için tarifi ”sanatçılık” üzerinden vermem normal. Yolun doğrusu “doğru insan” olmaya çıkıyor zira; doğruya doğru. Kendimi bildim bileli bir sanatçıyı sadece yeteneği üzerinden tarif edemedim. Benim için sanatın herhangi bi dalıyla uğraşan bi insan önce insan evladı olmalı. Sesini tavrından, suretini bilgisinden, zekasını başkalarına olan davranış biçiminden ayıramam. Çok şey istiyorum farkındayım! Özetle altını çizdiğim bütün olumlu özellikleri onda bulduğum için; onu ben de çoğunuz gibi gönlümüm baş köşesine koyuyorum. İyi ki varsın Cem Yılmaz seni tarife ne desem az…”