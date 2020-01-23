Azra Akın’dan cezaevindeki çocuklara dair açıklama

Dünya güzeli Azra Akın, önceki gün Akmerkez'de alışveriş yaparken objektiflere yansıdı. Geçtiğimiz günlerde cezaevinde kalan çocukları bir günlüğüne dışarıya çıkartarak örnek bir davranış sergileyen Akın, konuyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Muhabirlerin konuyla ilgili sorularını yanıtlayan Azra Akın, “Cezaevinde şu an mevcut olan çocuklar hepimizin çocuklarıdır. Tabi ki amacımız burada onları tek bir gün dışarı çıkartmak değildi, bence onların yeri cezaevi değil ve bununla ilgili çalışmalarımız devam ediyor, devam etmelidir diye düşünüyorum” dedi.

Azra Akın kendisini tanıyanlarla fotoğraf çektirdikten sonra gazetecilere acelesi olduğunu söyleyerek müsaade istedi ve aracına binmek üzere otopark katına gitti.