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Bafitimbi Gomis Türkiye’ye yerleşiyor
Bafitimbi Gomis Türkiye’ye yerleşiyor
Geçtiğimiz sezon Galatasaray da forma giyen ancak sezon sonunda Suudi Arabistan takımlarından El-Hilal ekibine transfer olan Senegal asıllı Fransız futbolcu Bafitimbi Gomis önceki gün ailesi ile birlikte İstinyePark'da objektiflere yansıdı.
Emre ÇEVİK
Magazin 27 Haziran 2019 - 10:46

Transfer olduktan sonra bulduğu her fırsatta ülkemize gelen ve müdavimi olduğu yerleri ziyaret etmekten keyif alan başarılı forvet, sezonun bitmesi ile soluğu tekrar İstanbul da aldı. Markalar Sokağı’nda bulunan ve devamlı yemek yediği dünyaca ünlü mekanda ailesi ile birlikte yemek yiyen Gomis daha sonra alışveriş merkezine girerek uzun süre alışveriş yaptı. Alışveriş turu sırasında bir çok futbol severin ilgi odağı olan ve fotoğraf isteklerini geri çevirmeyen futbolcunun, yakın çevresine El-Hilal ile 1 yıl daha sözleşmesi olduğunu daha sonra Türkiye’ye gelip hayatına burada devam etmek istediği söylediği iddia edildi.

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