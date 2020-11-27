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Bahar Şahin corona virüsüne yakalandı
Bahar Şahin corona virüsüne yakalandı
Oyuncu Bahar Şahin corona virüsüne yakalanınca 'İyi Aile Babası' dizisinden ayrıldı.
Magazin 27 Kasım 2020 - 16:31

‘İyi Aile Babası’ dizisi başlamadan iki önemli değişiklik oldu.

Dün corona testi sonucu pozitif çıkan oyuncu Bahar Şahin bir süre setlerden uzak kalma kararı aldı.

TV100’ün haberine göre, karantinaya giren Şahin’in ayrılmak istediğini yapım şirketinee iletmesinin ardından ‘İyi Aile Babası’ dizisi için Eslem Akar’la anlaşıldı.

Öte yandan dizide senarist değişikliği de yapıldı. Hakan Algül’ün yönettiği dizinin senaristi Tayfun Güneyer’in yerine Selçuk Aydemir’le anlaşıldı.

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Son güncelleme: 16:44 - 27.11.2020
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