Baraj dizisinin esinlenildiği Baraj filmi kaç yılında çekildi? Kimler oynadı?
1977’de çekilen ve o günlerde adından çok söz ettiren Baraj filmi 2020 yılında bir diziye esin kaynağı oldu. Diziyle birlikte gündeme tekrar gelmesiyle Baraj filminin konusu ve oyuncu kadrosu merak ediliyor…
BARAJ FİLMİ KONUSU VE OYUNCULARI
Nazım, bir baraj inşaatında çalışan bir usta başıdır. Genç adam gönlünü mektup aracılığıyla iletişim kurduğu genelevde çalışan Aysel’e kaptırır. Ancak kendisini tanıtmaktan çekinen Nazım, iş arkadaşı Orhan’ı kendisi gibi gösterir. Bir gün Aysel’in inşaata gelmesi, işlerin karışmasına neden olur.
Oyuncular:
Türkan Şoray
Tarık Akan
Suzan Avcı
Bilge Şen
Günfer Feray
Alev Altın
Saadet Gürses
Fatoş Tez