Baraj dizisinin esinlenildiği Baraj filmi kaç yılında çekildi? Kimler oynadı?

Baraj adlı Yeşilçam filminden esinlenilerek ortaya çıkarılan Baraj dizisi yayın hayatına başlıyor. Baraj dizisinin esin kaynağı olan 1977 yapımı Baraj filmine dair birçok konu bu sebeple merak ediliyor. İşte Yeşilçam'ın unutlmaz yapımlarından olan Baraj filminin konusu ve oyuncuları...

1977’de çekilen ve o günlerde adından çok söz ettiren Baraj filmi 2020 yılında bir diziye esin kaynağı oldu. Diziyle birlikte gündeme tekrar gelmesiyle Baraj filminin konusu ve oyuncu kadrosu merak ediliyor…

BARAJ FİLMİ KONUSU VE OYUNCULARI

Nazım, bir baraj inşaatında çalışan bir usta başıdır. Genç adam gönlünü mektup aracılığıyla iletişim kurduğu genelevde çalışan Aysel’e kaptırır. Ancak kendisini tanıtmaktan çekinen Nazım, iş arkadaşı Orhan’ı kendisi gibi gösterir. Bir gün Aysel’in inşaata gelmesi, işlerin karışmasına neden olur.

Oyuncular:

Türkan Şoray

Tarık Akan

Suzan Avcı

Bilge Şen

Günfer Feray

Alev Altın

Saadet Gürses

Fatoş Tez