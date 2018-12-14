Başak Dizer’den anlamlı paylaşım: Siber zorba olma!

Kıvanç Tatlıtuğ ile mutlu bir evlilik sürdüren Başak Dizer, "Siber zorba olma! Farkına var" başlıklı bir video paylaşarak, sosyal medyadaki hakaretlere ve kırıcı yorumlara dikkat çekti.

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Başak Dizer, sosyal medyadaki zorbalığa dikkat çeken videoyu Instagram hesabından paylaştı. “Günlük hayatta duymaya alıştığımız için bizi etkilemeyen bazı kelimelerin anlamları aslında çocuklar için çok ağır” açıklamasını yapan Dizer, sosyal medyada her gün on binlerce çocuğun yaşıtları tarafından siber zorbalığa maruz kaldığını söyledi.

Bu zorbalığın sadece kelimelerle yapıldığını yazan Dizer, şöyle devam etti:

“Amerika, bu sebeple teşebbüs edilen intihar vakaları bildirdi. ‘Siber Zorba Olma! #farkinavar’ hareketine bu yıl da devam ediyor. Son bir yıl içinde, ‘Siber Zorba Olma! #farkinavar’ eğitici eğitimleri sonrasında 211 öğretmen ve 5 binden fazla öğrenciye ulaşıldı. Sen de farkına var.”