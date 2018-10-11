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Başak Dizer’den Dünya Kız Çocukları Günü’ne dair anlamlı paylaşım
Başak Dizer’den Dünya Kız Çocukları Günü’ne dair anlamlı paylaşım
Oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ'un eşi stilist Başak Dizer, sosyal medya hesabından Dünya Kız Çocukları Günü'ne dair duygusal ve anlamlı bir paylaşımda bulundu.
Magazin 11 Ekim 2018 - 11:18

Sosyal medya hesabı olan pek çok ünlü kadın günün mana ve önemiyle ilgili olarak kız çocuğu fotoğrafları paylaşmayı tercih ederken, oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ’un eşi Başak Dizer, ülkemizin kanayan yarası ‘Çocuk gelin’lere dikkat çekerek şu satırları paylaşmayı tercih etti: “Cinsiyet ayrımcılığına ve cinsel istismara maruz kalmadan, okuyarak hayallerini gerçekleştirebilecek, güçlü kız çocukları yetiştirmek toplumun birincil görevi olmalıdır”

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