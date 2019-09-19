Behzat Ç. 9. bölüm 2. fragmanı yayınlandı! Behzat köşeye sıkışıyor! Behzat Ç. 9. yeni bölüm ne zaman?

Serdar Akar’ın yönetmen koltuğunda oturduğu, Erdal Beşikçioğlu’nun başrolünde yer aldığı ‘Behzat Ç.: Bir Ankara Polisiyesi’nin yeni bölümünden bir tanıtım daha yayınlandı. Dizinin 70 dakikalık özel sezon finali bölümü, 19 Eylül’de sadece BluTV’de diziseverlerle buluşacak.

Yapımcılığını İnter Medya'nın üstlendiği, senaryosunu Ercan Mehmet Erdem'in kaleme aldığı ve yönetmen koltuğunda ise Serdar Akar'ın oturduğu ‘Behzat Ç.: Bir Ankara Polisiyesi'nin özel sezon finali bölümünden yeni bir tanıtım yayınlandı.

BEHZAT Ç. 9. YENİ BÖLÜM 2. FRAGMAN

BEHZAT Ç. SEZON FİNALİ FRAGMANI

BEHZAT İKİ TARAF ARASINDA KALDI

19 Eylül'de sadece BluTV'de ekranlara gelecek bölümde Ercüment Çözer ve Memduh, sadece başarılı olmak üzere harekete geçerken Behzat Komiser ise kendini köşeye sıkışmış hissedecek. İki ayrı tarafta yapılan planların ortasında kalan Behzat'ın bu büyük mücadeleden nasıl çıkacağı merakla beklenecek.

BEHZAT Ç. 9. YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Erdal Beşikçioğlu'nun başrolde yer aldığı ‘Behzat Ç.: Bir Ankara Polisiyesi', 70 dakikalık özel sezon finali bölümü ile Perşembe günü BluTV'de…