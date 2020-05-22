Bella Hadid dışarı, göbek içeri!

Hadid kardeşlerin kazandıkları ün ve şöhret onların attıkları her adımda haber olmalarına neden oluyor. Gigi Hadid’in hamilelik kiloları ve yüzünün son hali Türkiye’de bile gündem olurken, Bella Hadid bu tartışmaların çok uzağında güneşin tadını çıkartıyor.

Havaların ısınmasıyla birlikte evinin bahçesinde güneşlenen Hadid, bikinili karelerini takipçileriyle paylaşmaktan da geri durmadı. Çektiği karelerde göbeğini içine çektiği görülen Bella Hadid’e bu hareketinden dolayı çok sayıda yorum yapıldı. Bu yorumlar arasında Türk takipçilerinin yorumları da dikkat çekti.

Genç kadının bikinili görüntüleri 12 saat içerisinde 1,5 milyonu aşan beğeni aldı.