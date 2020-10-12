Bella Hadid’in doğum günü kutlamaları devam ediyor

Kardeşi Gigi Hadid ile dünyanın sayılı modelleri arasında gösterilen Bella Hadid 24. yaşına girdi.

Doğum günü kutlamalarına havuz başında başlayan Hadid, eğlenceli pozlarını Instagram hesabından paylaştı.

“KENDİMİ ŞANSLI HİSSEDİYORUM”

Özel bir uçak kiralayan model, arkadaşlarıyla tatil yapmayı tercih etti. Hadid “Aman Tanrım, kendimi gerçekten şanslı hissediyorum” dedi.

Hadid ve arkadaşları soluğu Karayipler’de aldı. Turks ve Caicos Adaları’nda da kutlamalara devam eden ünlü model, başka bir pastasını da burada üfledi.

Havuzdan sonra deniz keyfi yapan Hadid o anları da takipçileriyle paylaştı.