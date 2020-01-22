Bella’dan üstsüz poz: Defilenin etkisinden çıkamadı!

Paris Moda Haftası’na katılan ve burada podyuma çıkan dünyaca ünlü model Bella Hadid, Instagram hesabının hikaye bölümünden yaptığı paylaşımla dikkatleri üzerine çekti. Paris’te kaldığı otelde çektiği üstsüz bir selfiesini takipçilerinin beğenisine sunan 23 yaşındaki modelin üzerinde bulunan büyük beden kot pantolon ise önemli bir detay oldu. Sadece birkaç saat önce podyumda erkek kıyafetleriyle boy gösteren Hadid’in ‘Erkek arkadaş’ denilen kot pantolonuyla çektiği selfie’ye bu detay yüzünden ‘Defilenin etkisinden çıkamadı’ şeklinde yorumlar yapıldı.