Benim Adım Melek 6. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Benim Adım Melek 5. son bölüm izle

Benim Adım Melek 6. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Benim Adım Melek 5. son bölüm izle

Benim Adım Melek 5. son bölümüyle TRT 1 ekranlarında yayınlandı. Başrollerinde Nehir Erdoğan, Kutsi, Rabia Soytürk, Ulvi Kahyaoğlu, Şerif Sezer, Mustafa Mert Koç'un yer aldığı dizinin son bölümünde; Alpay, menfaati için her şeyi göze almıştır. Karadağ konağında "Melek beni boşadı" cümlesi yankılanır. Yeni bölümde neler olacak?" Peki Benim Adım Melek 6. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte Benim Adım Melek 5. son bölüm izleme linki...

Benim Adım Melek dizisinin son bölümünde; Melek perişan, Seyitali ise öfkelidir. Baba, kız seneler sonra ilk kez yüz yüzedir. Melek, bütün gerçekleri anlatmaya derman bulabilecek mı? Yoksa yüreği soğumayan Seyitali'nin karşısında sessizliğini koruyacak mı? Nefise'nin hamlesi her şeyi değiştirirken, Mithat, geçmişin acısıyla son kararını verir.

BENİM ADIM MELEK YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Benim Adım Melek yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı ancak yayınlanır yayınlanmaz aşağıda yer alan linkten öğrenebilirsiniz.

BENİM ADIM MELEK FRAGMAN

BENİM ADIM MELEK 5. SON BÖLÜM İZLE

Pes etmeyen Alpay, kurduğu taze planla Melek'i yeni bir başlangıca sürükler. Hastalığı, çocukları, sırt çevirmiş ailesi derken, Melek'in yüzü hayatın küçük sürprizleri sayesinde bir kez de olsa gülecek mi?

Melek, Mithat'ın Kerem'i babasına teslim etmesiyle baş etmeye çalışırken, Defne ve küçük Seyitali'nin de havaalanına gittiğini öğrenip yıkılır. Alpay'ın çocuklarıyla Almanya'ya dönmesi için önünde hiçbir engel yoktur.

Yaşanan olaylar, ne pahasına olursa olsun çocuklarından vazgeçmeyen Melek'i memleketinden, istenmediği aile ocağından Almanya'ya dönmeye mi itecek? Ömrünü Melek'i unutmak için tüketen Seyitali, Cumali'nin baskısıyla kızından tamamen vaz geçebilecek mi?