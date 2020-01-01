Benim Adım Melek yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?

Benim Adım Melek yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?

Benim Adım Melek dizisinin yeni bölümleri her Çarşamba akşamı TRT 1 ekranlarında yayınlanıyor. Bu akşam ise dizinin özel bir bölüm ekrana gelecek. Diziseverler başrollerini Nehir Erdoğan, Kutsi, Rabia Soytürk, Ulvi Kahyaoğlu, Şerif Sezer, Mustafa Mert Koç’un paylaştığı Benim Adım Melek dizisinin yeni bölümünün ne zaman ekrana geleceğini araştırıyor.

Benim Adım Melek dizisinin yeni bölümü yılbaşı tatili nedeniyle yayınlanmadı. Dizinin yeni bölümünün 8 Ocak Çarşamba akşamı yayınlanması bekleniyor. Yeni bölümde; kendisi ve çocukları için temiz bir sayfa açmaya çalışan Melek’in başından geçenleri izlemeye devam edeceğiz.

BENİM ADIM MELEK SON BÖLÜM ÖZETİ

Melek, ayrı eve taşınma konusundaki kararlılığını sürdürür. Halil, arkasından iş çeviren ailesine karşı önlemini alıp nişan oyununun önüne geçebilecek mi? Hafız’ın yorgun yüreği herkesi endişelendirmiş, tüm sevenleri gelecek iyi haber için dua etmektedir. Kendisi ve çocukları için temiz bir sayfa açmaya çalışan Melek huzura kavuşabilecek mi?

Alpay, arkasına Kenan’ın gücünü almış oyunlarına devam ederken, çocuklarının kararı Melek’i nasıl bir çıkmaza sokacak? Yeni hayallerle bir pastanede çalışmaya başlayan Melek, gerçeklerle yüzleştiğinde daha da mutsuz olacak.