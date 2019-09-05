Benim Tatlı Yalanım 13. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Benim Tatlı Yalanım 12. son bölüm izle

Benim Tatlı Yalanım 13. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Benim Tatlı Yalanım 12. son bölüm izle

Benim Tatlı Yalanım dizisinin 12. son bölümü Star TV ekranlarında yayınlandı. Başrollerinde Furkan Palalı ve Aslı Bekiroğlu'nun yer aldığı dizinin son bölümünde; Nejat duygularıyla yüzleşiyor. Nejat ile Suna'nın gitgide yakınlaşması seyircilerin heyecanını artırıyor. Peki Benim Tatlı Yalanım yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte Benim Tatlı Yalanım dizisi ile ilgili merak edilen ayrıntılar...

Benim Tatlı Yalanım 12. son bölümünde; Tolga'yla ettiği kavga sonrası duygularına yenik düşen Nejat, hiç beklenmedik bir anda Suna'yı öper. Suna, sonunda duygularının karşılıksız olmadığından emin olmuş, bulutların üzerindedir. Ancak, Hande tehdidi varken, Nejat'la nasıl bir araya geleceğini bilememektedir.

BENİM TATLI YALANIM YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Benim Tatlı Yalanım yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı ancak yayınlanır yayınlanmaz aşağıda yer alan linkten izleyebilirsiniz.

BENİM TATLI YALANIM FRAGMAN

Bu sırada Nejat, duygularıyla yüzleşmekten kaçması ikilinin arasındaki gerginliği tırmandırır. Suna, artık Nejat'a adım atan taraf olmayacağına dair kendine söz verirken, aşıkları bir araya getirmek için Burcu ve Serkan işbirliği yaparlar. Hande ise Nejat ve Suna'ya engel olamayacağını anlayınca kozunu kullanmaya karar verir.

BENİM TATLI YALANIM 12. SON BÖLÜM İZLE

Hande’nin eline Suna’dan tamamen kurtulmak için büyük bir koz geçmiştir. Hande, Suna’yı, Nejat’la oynadıkları oyunu Şevket’e söylemekle tehdit eder. Suna, Nejat’ın evine, ayrılacağını söylemeye gittiğinde, onu bir süpriz bekliyordur. Aylin’in doğum günüdür ve Kayra hazırlık yapmıştır.

Suna, Kayra’dan ve Nejat’tan ayrılamayacağını anlar. Hande de Kayra’nın binbir güçlükle kazandığı güvenini, kaybetmenin işine yaramayacağının farkına varır. Hande, planını değiştirir. Suna’nın, Nejat’tan uzak durmasını ister. Sadece Kayra’nın annesi olarak kalabilirse, Suna’nın sırrı Hande’de güvende olacaktır. Ancak Suna’yı kıskanmaya başlayan Nejat’ın, ondan uzak durmak gibi bir niyeti yoktur. Nejat duygularının farkına varırken kendisinden hiç beklenmeyecek bir hamle yapar.