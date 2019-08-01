Benim Tatlı Yalanım 9. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Benim Tatlı Yalanım 8. son bölüm izle

Benim Tatlı Yalanım 9. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Benim Tatlı Yalanım 8. son bölüm izle

Benim Tatlı Yalanım 8. son bölümü yayınlandı. Yayınlanan son bölümde Suna'nın yazdığı notu bulan Nejat'tan beklenmedik bir teklif geliyor. Peki, Benim Tatlı Yalanım 9. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte Benim Tatlı Yalanım son bölüm izleme linki...

Benim Tatlı Yalanım dizisinin son bölümünde; Suna’nın yazdığı notu okumasının ardından artık Nejat, gerçekleri biliyordur. Notu okunu bile Suna ise ne yapacağını bilmez. Nejat, akşam yemeği için davette bulunduğu Suna ayrıca sürpriz bir teklif yapar.

BENİM TATLI YALANIM 9. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Benim Tatlı Yalanım 9. yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Fragman paylaşıldığı andan itibaren aşağıdaki linkte yer alacak.

BENİM TATLI YALANIM FRAGMANI İZLE

Düşen dilek fenerindeki notu okuduktan sonra Nejat’ın aklı karışmıştır. Suna’ya nasıl davranması gerektiğini kestiremez. Suna, çalışma odasında dilek fenerini bulduğunda, Nejat’ın tuhaf hareketleri onun için bir anlam kazanır.

BENİM TATLI YALANIM SON BÖLÜM İZLE

Nejat, Suna’nın ona aşık olduğunu öğrenmiştir! Suna, Nejat’ın yüzüne nasıl bakacağını kara kara düşünürken, Nejat Suna’yı akşam yemeğine davet eder. Yemekte Nejat, Suna’ya hiç beklemediği bir teklifte bulunur. Suna’nın bu sürpriz teklife vereceği cevap ikisinin ilişkisini başka bir düzeye taşıyacaktır.