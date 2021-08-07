Berdan Mardini’nin eski eşi Fatoş Yelliler: Gökhan, evli olduğumu bilmiyordu

Türkücü Berdan Mardini'nin eski eşi Fatoş Yelliler, Gökhan Göz ile aşk yaşadığı iddiasını doğruladı. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Yelliler "Gökhan Bey ile arkadaşlığımız eski eşimle boşanma aşamasında başladı. Kendisi kiminle evli olduğumu bilmiyordu" dedi.

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Modacı Gülşah Saraçoğlu ile bir barışık bir küs giden ilişkisini evlilik yolunda bitiren Gökhan Göz’ün Fatoş Yelliler ile daha Berdan Mardini’den boşanmadan önce aşk yaşadığı ileri sürüldü.

“GÖKHAN TANIŞTIĞIMIZDA EVLİ OLDUĞUMU BİLMİYORDU”

Fatoş Yelliler sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada aşk yaşadığını kabul etti.

Bir basın açıklaması yayınlayan Yelliler şu ifadeleri kullandı: “Özel hayatıma ilişkin basında çıkan haberler neticesinde, bu açıklamayı yapmak lüzumu doğmuştur. Eski eşimle boşanmakta olduğum aşamada, Gökhan (Göz) Bey ile tanışmış ve kendisiyle kısa bir arkadaşlığımız olmuştur. Gökhan Bey ile tanıştığım sırada kendimi Fransız kimliğimle tanıtmam dolayısıyla, kendisi benim Türkiye’de kim olduğumu ve evli olduğumu bilmemekte idi.”

“SİLAHLI SALDIRIYA UĞRADIĞIMDA YARDIMCI OLDU”

“Bu doğrultuda kendisi hakkında yapılan çirkin ifadelerin haksız olduğunu, hem kendisinin hem de ailesinin Türkiye’de saygın kişilerden olduğunu belirtmek isterim. Nitekim silahlı saldırıya maruz kaldıktan sonra kendisinden yardım istemem neticesinde; Gökhan Bey, merhametli ve vicdan sahibi bir kişiden beklenebileceği gibi, bu süreçte destekte bulunmuştur. Yaşanılanlar sebebiyle derin üzüntü içinde olduğumu, bu olaylarla daha fazla anılmak istemediğimi ve bu açıklamanın konu hakkında yaptığım son açıklama olduğunu belirtirim.”Gökhan Göz ise konu hakkında sessizliğini koruyor.

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