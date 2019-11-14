Berfu Yenenler doğum kilolarından kurtuldu

Geçtiğimiz haziran ayında Eser Yenenler ile hayatını birleştiren 2015 Türkiye 4’üncü güzeli Berfu Yenenler, bir ay önce anne olmuş ve oğlu Kuzey’i kucağına almıştı. Hamileliği boyunca 13 kilo alan Yenenler, hamilelik sürecinde aldığı kilolardan kurtuldu.

KİLO VERME SIRRINI PAYLAŞTI

Berfu Yenenler, sosyal medya sayfasından spor yaparken çekildiği bir fotoğrafını paylaştı. Hamilelik kilolarını kısa sürede veren ve eski fit görüntüsüne kavuşan Yenenler, bunun formülünü de takipçileriyle paylaştı. Yenenler ” Hamileliğim boyunca 13 kilo almıştım, doğumdan sonra ilk haftada 10 kilo kendiliğinden gitti. Ben de inanılmaz şaşırdım hatta insanlar nasıl eski haline dönüyor inanamıyordum ama ben de onlardan biri oldum. İlk haftadan sonra her gün 45 dakika-1 saat yürüyüş yapmaya başladım, yürüyüş her şeyin ilacı bence. Kuzey doğalı da 37 gün oldu bugün, artık bu hafta itibariyle de fonksiyonel antrenmanlara başladım. Hala gördüğünüz gibi öyle aman aman forma girdiğim yok ama bu yaz görüşürüz motivasyonumuz tam yolumuz uzun” ifadelerini kullandı.



