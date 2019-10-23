Berfu Yenenler doğum öncesine döndü

Oyuncu Eser Yenenler'in eşi Berfu Yenenler, doğumundan 15 gün sonra sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile fazla kilolarından kurtulduğunu takipçilerine duyurdu.

Oyuncu ve sunucu Eser Yenenler ile Berfu Yenenler, Haziran ayında nikah masasına oturmuştu. Çift, 6 Ekim’de ise oğulları Kuzey’i kucaklarına almıştı. Oğlu Kuzey ile ilgili zaman zaman sosyal medya hesabından paylaşımlar yapan Berfu Yenenler, şimdi de son halini paylaştı. 15 gün önce doğum yapan anne Yenenler adeta eridi.

ESKİ PANTOLONLARININ İÇİNE GİREBİLDİ!

Doğum kilolarını veren Berfu, hamilelikten önceki pantolonunun içine girebildi. Yenenler, fotoğrafının altına şu notu düştü: “Bugün Kuzey tam 15 günlük ve eski pantolonlarımın içine girebildim yaşasın” ünlü ismin paylaşımını gören takipçileri ise şaşkınlıklarını gizleyemedi.

DOĞUM HABERİNİ SEVENLERİYLE PAYLAŞMIŞTI

Güzel haberi sosyal medya hesabından duyuran Berfu Yıldız Yenenler, “Hoş geldin ailemize küçük Kuzey. İyi ki geldin” ifadelerini kullandı. Yenenler’in paylaşımı kısa sürede çok sayıda beğeni ve “Maşallah” yorumu aldı.