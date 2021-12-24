Bergen filminin ilk tanıtımı yayınlandı

Şarkıcı Bergen'in hayat hikayesinin anlatıldığı 'Bergen' filminden ilk tanıtım yayınlandı. Filmin başrollerinde Farah Zeynep Abdullah ve Erdal Beşikçioğlu yer alıyor.

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Oyuncu Farah Zeynep Abdullah’ın başrolünde yer aldığı ‘Bergen’ filminin ilk tanıtımı yayınlandı. ŞarkıcıBergen’in hayatının anlatılacağı film, şubat 2022’de vizyona girecek.

Filmde Farah Zeynep Abdullah’a, Bergen’i katleden Halis Serbest rolüyle Erdal Beşikçioğlu eşlik edecek. Filmin oyuncu kadrosunda Abdullah ve Beşikçioğlu’nun yanı sıra Tilbe Saran, Ali Seçkiner Alıcı, Nergis Öztürk, Şebnem Sönmez, Ahmet Kayakesen, Nurcan Eren, Suzan Kardeş ve Arif Pişkin gibi isimler yer alıyor.

Yönetmenliğini Caner Alper ve Mehmet Binay’ın, yapımcılığını Mine Şengöz’ün yaptığı filmin senaryosunu ise Yıldız Bayazıt ve Sema Kaygusuz yazdı.

Bergen’in ailesinin desteği alınarak çekilecek projeye sosyolog Prof. Meral Özbek, gazeteci Tuğrul Eryılmaz, psikiyatr Cemal Dindar, edebiyatçı Murat Özyaşar ve edebiyatçı Yavuz Ekinci gibi isimler katkı veriyor.

ÖNCE KEZZAP SONRA KURŞUN

Asıl adı Belgin Sarılmışer olan Bergen, 16 Temmuz 1960’da Mersin’de doğdu. Anne ve babasının boşanmasıyla annesi Sebahat Çakır’la 1966’da Ankara’ya yerleşti.

Yenimahalle Yunus Emre İlkokulu’ndan sonra Ankara Devlet Konservatuarı Piyano bölümüne girdi ama maddi sıkıntılar nedeniyle okuldan ayrıldı. Daha sonra da yaşını büyülterek bir süre PTT’de çalıştı.

1979’da arkadaşlarıyla eğlenmek için gittiği Feyman Gece Kulübü’nde sahneye çıktıktan sonra çalışması için aldığı teklifi kabul etti. Feyman Gece Kulübü’nde Grup Lokomotif orkestrası ile birlikte sahne aldı.

Ankara’dan sonra iş için Adana’ya giden Bergen, burada Halis Serbes’le tanıştı ve bir yıl sonra da evlendi.

1982 yılında Atlas Plak’tan ‘Şikâyetim var’ı çıkardı. Sanat yaşamındaki çıkışı devam ederken kocasının şiddet göstermesine dayanamayan Bergen, birçok kez eşinden kaçtı.

Ekim 1982’de İzmir’de çalışırken kocasının azmettirmesiyle yüzüne kezzap atıldı. Bu saldırıda tek gözünü kaybeden ve vücudun büyük bir kısmı yanan Bergen, tedavi sonrası Kibariye’yi meşhur eden ‘Kim bilir?’ şarkısının bestecisi Cengiz Özşeker tarafından ikna edilip sahneye çıkarıldı.



1985’e kadar Cengiz Özşeker’in sahibi olduğu İzmir Pırlanta Pavyon’da sahne alan sanatçı, patronuyla birlikte ‘Kardeşiz Kader’ isimli bir kaset hazırladı ve Yaşar Kekeva’ya gönderdi. Bergen’i beğenen Yaşar Kekeva, sanatçıyı İstanbul’a davet etti. ‘İnsan Severse’yi Burhan Bayar’ın müzik yönetmenliğinde çıkaran sanatçı 1986 yılının sonlarına doğru yaptığı ‘Acıların kadını’ ile şöhrete kavuştu.

1987’de Ülkü Erakalın’ın senaryosu ve yönetmenliğiyle ‘Acıların kadını’ filminde Yalçın Gülhan, Asuman Arsan ve Meral Niron’la kamera karşısına geçti. Büyük bir hayran kitlesi edinen Bergen, konser için gittiği Adana’da uğradığı bıçaklı saldırıdan son anda kurtuldu.

Yoğun bir ilgiyle karşılanan albümün tanıtım turnelerine başlayan sanatçı 14 Ağustos 1989’da Adana-Pozantı’da boşandığı eşi tarafından kurşunlanarak öldürüldü. Memleketi Mersin’de defnedildi.