Bergüzar Korel: ‘Televizyona çıkıp para toplasana’ diyen gerizekalılar…

SMA hastası çocuklara yardım eli uzatan ve sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla konunun önemine dikkat çeken Bergüzar Korel, SMA hastası Yusuf Ayaz'ın ölüm haberini aldıktan sonra sosyal medya hesabından paylaşımda bulunmuş ve Beşiktaş kulübüne 10 milyon lira bağışta bulunan Rahmi Koç'a seslenmişti.

Hasta çocuklara yardım elini uzatabilmek adına sosyal medya hesabından yoğun bir şekilde gayret gösteren Bergüzar Korel, vefat haberini aldıktan sonraki duygularını “Üzgün ve öfkeliyim” sözleriyle dile getirmişti.

Hemen ardından futbol kulüpleri için kısa sürede toplanan milyonlarca liralık bağışları hatırlatan Korel, SMA hastası çocukların da iyileşebilmek adına maddi desteğe ihtiyaçları olduğunu söylemiş ve iş adamlarına çağrıda bulunmuştu.

Korel’in bu isyanı sosyal medyada büyük yankı bulurken ünlü ismin bazı takipçileri onu eleştirdi ve kendisinin lüks hayat yaşadığını söyleyerek gereken yardımda bulunmadığını ima etti.

Bergüzar Korel, kendisi hakkında yapılan bu yorumlara son derece sert bir şekilde yanıt verdi. Başarılı oyuncu Instagram hesabından şu satırları paylaştı: