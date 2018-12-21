Bergüzar Korel’in ‘Şabaniye’ isyanı

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Son olarak Vatanım Sensin adlı dizide izlediğimiz ve şimdilerde eşi Halit Ergenç’le birlikte tatilin tadını çıkartan Bergüzar Korel, dizisi biter bitmez saçlarını kısacık kestirmiş ve yeni imajı da bir hayli beğenilmişti. Ancak Korel’in saçları uzamaya başladıkça yorumlar da farklılaşmaya başladı. Son olarak bir magazin programı tarafından Bergüzar Korel’in görüntüsü ‘Şabaniye’ye benzetildi. Uzun bir süre konuyla ilgili yorum yapmayan Korel sonunda sessizliğini bozdu ve son derece net ve iğneleyici satırlarla hislerini paylaştı. İşte o satırlar:

“Sorun ne biliyor musunuz? Sorun, aklınızca kendi basit ve zeka seviyesi yerlerde olan espri anlayışınızla bir kadını küçük düşürme çabanız…

Sevgili Magazin Basını; Tüm saygımla her ne şartta olursa olsun, gece gündüz demeden her karşılaşmamızda tüm sorularınıza nezaketilme istisnasız cevap verdim. Bir mekanın kapısında olduğunuzu duyduğumda sizi bekletmemek adına toplantımı, yemeğimi, eğlencemi her zaman yarıda kesip sizinle sohbetimi edip kaldığım yerdem devam ettim, sizinle kameralar kapandıktan sonra da insani sohbetimi muhabbetimi eksik etmedim, çünkü iki lafın belini kırmak için insan olmak yeterlidir benim için. Şimdi elbette birinizin yaptığı hareketi tüm magazin basınına mal etmek değildir niyetim, çoğunuz da her zaman bu samimiyete ve nezakete en güzel şekilde karşılık verdiniz. Teşekkür ederim, peki şimdi yakıştı mı yaptığınız muhabbetimizin hatırına? Beni tanıyanlar bilir ki kendisiyle çok dalga geçen, eleştiren, nasıl göründüğü konusunda asla bir çekincesi olmayan bir kadınım. Yaptığım işler ve günlük yaşamımda süsten püsten uzak, oyunculuğu sadece meslek edinmiş bir kadın olarak yaşarım. Bu mesleğe ilk başladığım günlerde beni son derece şaşkınlığa uğratan küçük düşürme çabanızla bir adet ineğe benzetilmiştim hatırlarsanız, günlerce mesleğe yeni başlamış genç bir kadını fiziksel görüntüsü üzerinden taciz ettiniz. Alay ettiniz, güldünüz eğlendiniz. Koca koca insanlar hep birlikte yaptınız bunu… Bu arada çocuklar büyüttünüz başkalarının fiziksel özellikleriyle alay edinmeyi huy edinen… Sonra duyar kastınız ama en süslüsünden! Aradan on yıl geçti ve siz kendinizce bir kadını küçük düşürmek adına bu sefer ‘Şabaniye’ye benzettiniz beni… Peki aradan geçen bu on yıl içerisinde neler oldu? Ben bu on yıla yüzlerce bölüm dizi, üç sinema filmi, yurt içi ve yurt dışından onlarca ödül, bir çok sosyal sorumluluk projesi ve yaptığım işlerle ülkemi yurt dışında en iyi şekilde temsil etme fırsatı sığdırmışım.

Bu ülkenin turizmine, sanatına, bilimine katkı sağlamak için elimden ne geliyorsa yapmışım. Peki ya siz? Siz ise hala aynı yerde aynı zihniyet ve kadınları hedef alan bu aşağılayıcı çirkin üslubunuzla meslek hayatınıza devam etmektesiniz. Ne yazık!

Bu arada daha da yazık olan bu haberi yapan programın haber müdürünün ve ekran yüzlerinin de kadın olması… Kadına şiddetin en büyüğü kadından. Oynadığımız karakterler ve yaptığımız işler tabi ki siz seyircilerin huzurunda eleştirilebilir, ama bırakın da nasıl görüneceğimiz konusunda kendinize bu kadar söz hakkı tanımayın. Hepinize ezberletilmiş güzellik dayatmalarınız sizin olsun.

Bakın sabahları uykudan uyandığımda da böyle görünüyorum. Saçlarımı, kaşımı, gözümü, kısacası kendimi çok seviyorum. Bu arada sizin küçük düşürmek için benzetme yaptığınız ‘Şabaniye’ filminin yönetmeni Kartal Tibet, senaristi İhsan Yüce, Kartal Tibet ve bu karaktere hayat veren ise ustam Kemal Sunal’dır. Verilen değer ise ortadadır. Ne yazık…”