Berk Oktay Yasak Elma’da!

'Savaşçı' dizisinde 'Yüzbaşı Kaan Bozok' karakterini canlandıran Berk Oktay, diziden ayrıldığını açıkladı. Sosyal medya hesabından veda paylaşımı yapan oyuncunun yeni dizisi de belli oldu. Berk Oktay, ' 'Yasak Elma' dizisinde rol alacak.

‘Savaşçı’ dizisi 99. bölümünden sonra ekrana ara vermişti. Dizinin akıbeti henüz belirsizliğini korurken, başrol oyuncusu Berk Oktay ise ‘Savaşçı’dan ayrıldığını açıkladı. Berk Oktay’ın yeni adresi ise aynı kanalda yayınlanan ‘Yasak Elma’ dizisi oldu.

Yapımcılığını Medyapım’ın üstlendiği, başrollerini Eda Ece, Şevval Sam, Talat Bulut, Nesrin Cavadzade, Barış Kılıç ve Gökhan Alkan’ın paylaştığı ‘Yasak Elma’ya katılan Berk Oktay, ‘Çağatay’ karakterini canlandıracak.

“KOL KIRILIR YEN İÇİNDE KALIR”

Berk Oktay, sosyal medya hesabından da bir veda mesajı yayınladı:

“Herkese merhabalar. 99 bölüm boyunca ekranda kalıp, zirvede yer alma başarısı göstermiş, çekimlerine ilk başladığımız günden itibaren büyük bir özveriyle ve üzerimde taşıdığım üniformanın hassasiyetiyle çalıştığım ve başarısında pay sahibi olduğumu düşündüğüm Savaşçı adlı dizimizden ayrılma kararı aldım. Bu kararımın gerekçeleri hakkımda spekülatif bir açıklama olmadığı müddetçe, iş ahlakım sebebiyle ‘kol kırılır, yen içinde kalır’ prensibimde saklı kalacaktır.”

“ÇAĞATAY’LA TANIŞMAYA HAZIR MISINIZ?”

‘Yasak Elma’nın yapımcılığını üstlenen Medyapım da Berk Oktay’ın dizinin kadrosuna dahil edildiğini şu sözlerle duyurdu: “Size güzel bir haberimiz var. Berk Oktay Yasak Elma kadrosunda. Çağatay ile tanışmaya hazır mısınız?”