Berkay Ateş’ten Tarkan itirafı

‘Alev Alev’de ‘Ozan’ karakterini canlandıran Berkay Ateş, ‘İbrahim Selim ile Bu Gece’ programına konuk oldu. Samimi açıklamalarda bulunan Ateş, özel hayatı ve kariyeriyle ilgili bilinmeyenlerini anlattı.

Fanatik bir Beşiktaş taraftarı olduğunu anlatan oyuncu, geçmişe dönüp baktığında hayatında bir pişmanlığı olmadığını ancak zaman zaman gençken ilgili olduğu futbola devam edip Beşiktaş’ta kaleci olarak sahaya çıkmak isteğinin aklına geldiğini ifade etti.

Ateş, “Hiç misafirliğe gittiğin bir evde bornozu havlu olarak kullandın mı?” sorusuna verdiği cevapla ise güldürdü. Oyuncu, “Burada kullanmamış olan var mıdır ki? Herkes yapar bunu ama bunun da özel taktikleri var. Mesela direkt bornozu kullanmamalı, bornozun kol kısımlarının içine elinizi sokun orada kurulayın elinizi. Dışardan bakınca fark edilmiyor da” dedi.

Oyunculuğunun yanı sıra, yazdığı oyunlarla da bilinen Ateş, oyunculuk ya da yazarlık arasında bir tercih yapması gerekse hangisinin ağır basacağının sorulması üzerine, “Hikayenin iyi olduğu yerde oynamanın keyfi bambaşka. Orada yaptığım işimin karşılığını bulduğumu hissediyorum. Böyle işler oyunculuğa sarılmama sebep oluyor. Yazmanın keyfi ise bambaşka, ancak yazabilmem için şartlarımın istediğim gibi oluşması gerekiyor. İzole bir ortama mutlaka ihtiyaç duyuyorum. Uyumak ile uyanmanın bir farkının kalmadığı zaman dilimlerinde daha verimli yazdığımı düşünüyorum” ifadelerini kullandı.

Evindeki masasından yatağına, oturma takımından kitaplığına kadar pek çok eşyayı kendi eliyle yaptığını anlatan oyuncu, ileride marangozluk üzerine küçük de olsa mutlaka bir dükkan açma isteğinden de bahsetti.

Marangozluk işleriyle uğraşmanın kendisini çok rahatlattığını da itiraf eden sevilen Ateş, “Hele zımpara atmak nasıl sakinleştiriyor beni inanamazsınız” sözleriyle güldürdü.

Gençlik zamanlarında Tarkan’ın Harbiye konserlerinde koruma olarak çalıştığını anlatan başarılı ünlü oyuncu, “Dört gün boyunca konserlerde Tarkan’ın korumalığını yaptım ama Tarkan’ı hiç görmedim. Konser alanında güvenlik olarak çalışıyordum alan alabildiğine kalabalık. Benim Tarkan’ı görebilme şansım bile yok, evinde oturanlar Tarkan’ı daha iyi görüyor ve duyuyordu benc.” ifadeleriyle stüdyoda eğlenceli anlar yaşattı.