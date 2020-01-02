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Berna Laçin’den ‘Kanal İstanbul’ paylaşımı
Berna Laçin’den ‘Kanal İstanbul’ paylaşımı
Kanal İstanbul projesi hakkındaki tartışmalar ve itirazlar sürerken, oyuncu Berna Laçin'den bu konuyla ilgili son derece ilginç bir paylaşım geldi.
Magazin 2 Ocak 2020 - 12:53

Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan ve yaptığı gündeme yönelik siyasi paylaşımlarıyla kendisinden bolca söz ettiren Berna Laçin, bu defa gündemin en önemli konularından biri olan Kanal İstanbul hakkında bir paylaşımda bulundu.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN’IN TELEVİZYON KANALI

Laçin, bir tanıdığı ile gerçekleştirdiği sohbeti takipçilerinin dikkatine sunarken sadece İstanbul’u değil belki de Türkiye’yi ilgilendirecek bu kararla ilgili olarak insanımızın konuya ne kadar uzak olduğunu gözler önüne serdi. Laçin, yapılması düşünülen projenin Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bir televizyon kanalı olduğunu düşünen tanıdığı ile yaptığı sohbeti ve yaşadığı şaşkınlığı şu satırlarla paylaştı:

“Az önce bana bir tanıdığım ‘Bu Kanal İstanbul, Erdoğan’ın televizyon kanalı değil mi? Ne tehlikesi var ki insanlar karşı çıkıyor’ diye sordu. Evet bu oldu!”

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