Beşiktaş’ın şampiyonluk kutlamasında Murat Boz’a şok

Boğaz’dan gelerek Vodafone Park’a ulaşan kara kartalların şampiyonluk kutlamaları dün saat 19.03’te başladı. Hem lig şampiyonluğunu hem de Ziraat Türkiye Kupası’nı kazanan Beşiktaş, Vodafone Park’ta gerçekleştirilen törenle kupasına kavuştu.

Törende Mustafa Sandal, Murat Boz, Hayko Cepkin, Eypio, Ömür Gedik, Aynur Aydın, Reynmen ve Gökhan Tepe sahne aldı. Murat Boz’un sahne aldığı sırada ise beklenmedik bir olay gerçekleşti.

Murat Boz, playback yaparak şarkısını söylerken bir anda sesin kesilmesi üzerine ne yapacağını şaşırdı. Boz, şarkısına devam etmek istedi ancak orkestra olmadığı için zor anlar yaşadı.

YANLIŞ ANONS

Öte yandan Murat Boz, sahneye çıkarken adı da yanlış anons edildi. Mustafa Sandal olarak anons edilen şarkıcı, Instagram hesabında yaptığı paylaşımda “Top oynarım. İyi de bir Mustafa Sandal’ımdır” ifadelerini kullanarak durumu ti’ye aldı.

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