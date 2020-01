Beyza Şekerci’den eşine iltifat

Eşi Beyza Şekerci'nin doğum gününde romantik bir paylaşım yapan Engin Hepileri eşinden iltifatlar aldı. Arnavutköy'de oğlu Can yürüyüş yapan çift, balıkçıların arasından geçmekte zorlandı.

Habercilerin de sorularını yanıtlayan ikiliden Beyza Şekerci, ‘doğum günü partisinde ne hediye aldınız?’ sorusuna, “Onun sürprizleri önceden planlıdır. Çok Romantiktir. Nokta atışı yapmayı bilir, her an romantik bir şey yapacak gibi beklentiye sokmaz ama her zaman şaşırtır” diyerek eşine övgü dolu sözlerde bulundu. Oğlu Can’ın balıkçılar ve kameraları görünce şaşırması karşısında kahkaha atan çift, karde düşünüyor musunuz? sorusu ise Şekerci; “Konuyu nasıl oraya bağladınız? Biraz büyüsün, ben daha işler yapacağım” diyerek düşünmediklerini dile getirdi.