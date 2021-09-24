Billie Eilish: Göğüslerim yüzünden 100 bin takipçi kaybettim

Genç yaşında büyük başarılara imza atan, Grammy'den kucak dolusu ödülle ayrılan Billie Eilish görünümüyle ilgili yapılan eleştirilere ve toplumun beklentisine isyan etti: "Sadece memelerim yüzünden 100 bin kişi beni takip etmeyi bıraktı."

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Elle dergisinin ekim sayısına konuşan Billie Eilish yakın zamanda değiştirdiği tarzına hakkında konuştu.

19 yaşındaki şarkıcı, Eilish tarzı olarak görülen bol kıyafetlerden hiç vazgeçmemesini bekleyen hayranları için “Hatıralara tutunuyorlar ve onlarla bağ kuruyorlar. Ama bu çok insanlık dışı” dedi.

Eilish, bol kıyafetler yerine son dönemde daha fazla vücudunu saran kıyafetlerle poz verdi.

Yakın zamanda dikkat çeken kıyafetleri arasında domates desenli, sutyenini belirgin hale getiren korse de yer alıyordu.

Eilish korseli fotoğraflarına verilen tepki için ise “Sadece göğüsler yüzünden 100 bin takipçi kaybettim. İnsanlar büyük göğüslerden korkuyor” diye konuştu.

Eilish'e göre hayranlarının bu tepkisi eskiden giydiği bol tişörtler yerine askılı bir üst giymek gibi basit bir hareketinde bile ortaya çıkıyor: “Geçen gün askılı bir üst giydim, ‘kışkırıtıcı’ bir kıyafet de değildi. Ama biliyorum ki insanlar hemen ‘seksi görünmeye çalışıyor’ diyecek. Hayır, çalışmıyorum. Dışarısı 50 derece ve ben sadece askılı bir şey giymek istedim.”

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