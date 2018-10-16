Bir Deli Rüzgar neden final yapıyor?

Yeni sezonda birçok dizi başladı. Bir Deli Rüzgar bunlardan bir tanesiydi ve FOX TV'de yayınlanıyordu. Başrollerinde Hatice Aslan, Pınar Deniz ve Berk Cankat'ın yer aldığı dizi henüz beş bölüm yayınlamıştı. Ancak dizinin final yapacağı haberi geldi. Peki Bir Deli Rüzgar neden bitiyor? İşte dizi hakkında merak edilenler...

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Bir Deli Rüzgar, reyting savaşında rakiplerine yenildi ve final yapma kararı aldı. 20 Ekim Cumartesi günü Bir Deli Rüzgar dizisi ekran macerasını tamamlayacak. Fox TV dizinin reytingleri istenilen seviyede olmadığı için kaldırdığını yapım ekibine bildirdi. Aynı gün ekranlara gelen Kalk Gidelim, Erkenci Kuş ve Yeni Gelin gibi dizilerin çok arkasında kalıp, 2.89 reyting alarak kendisine 12. sırada ye buldu.

BİR DELİ RÜZGAR DİZİSİNİN OYUNCU KADROSU

BİR DELİ RÜZGAR DİZİSİNİN KONUSU NE?

Melike Candan, ağır bedeller ödeyerek en dipten en zirveye tırmanmış, 70'lerde ve 80'lerde assolistlik mertebesine ulaşmış bir yıldızdır. Melike'nin bugünkü yaşamı ise bambaşkadır. Bir gün tuvaletçi olarak çalıştığı barda tıpkı kendisinin ilk günlerindeki gibi gözünü en yükseğe dikmiş Gökçe Yücel ile karşılaşır. O zirvenin nasıl bir yer olduğunu bilen Melike'nin amacı Gökçe'yi uyarmaktır. Ancak zirvenin ihtişamı Gökçe'nin kulaklarını tıkarken hayat Melike'nin karşısına geçmişini çıkarmaya devam edecektir.

BİR DELİ RÜZGAR FİNAL FRAGMANI