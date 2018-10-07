Bir Litre Gözyaşı 2. yeni bölüm fragmanı geldi mi? Cihan’ın hastalığı teşhis ediliyor! (Bir Litre Gözyaşı 1. ilk bölüm izle)

Bir Litre Gözyaşı 2. yeni bölüm fragmanı geldi mi? Cihan’ın hastalığı teşhis ediliyor! (Bir Litre Gözyaşı 1. ilk bölüm izle)

Bir Litre Gözyaşı ilk bölümü ile bu akşam ekrana geldi. Yayınlanan ilk bölümde; hayat dolu bir genç kız olan Cihan’ın yakalandığı amansız hastalığın ilk belirtileri ortaya çıkar. Annesi ve babası bu durumla nasıl baş edeceğini bilemez. Cihan daha 18 yaşında bile değildir ve üniversiteye yeni başlamıştır. Peki Bir Litre Gözyaşı 2. yeni bölüm fragmanı geldi mi? Haberimizden Bir Litre Gözyaşı 1. ilk bölümde neler yaşandı? İşte ilk bölüm özeti…

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Bir Litre Gözyaşı Kanal D'de başladı. Başrollerini Miray Daner, Sanem Çelik, Tolga Tekin ve Mert Yazıcıoğlu'nun paylaştığı Bir Litre Gözyaşı ilk bölümde şunlar anlatılır; Cihan hayat dolu bir genç kızdır. 4 çocuklu bir ailenin en büyük kızıdır. Üniversiteye başvurduğu yıl Ali adında adında bir gence aşık olur. En yakın arkadaşı Hande'dir. Cihan'ın bir diğer tutkusu da basketboldur. Cihan'ın babası fırın işletmektedir. Annesi Figen ise üniversiteyi kazanmış ama babası ile evlenmek için okulu bırakmıştır. Cihan, çok hastadır ve ailesi tedavisi olmayan bu hastalığı öğrenince yıkılır. Ama Cihan'a gerçeği söyleyemezler. Peki Bir Litre Gözyaşı 2. yeni bölüm fragmanı geldi mi? Haberimizden Bir Litre Gözyaşı 1. İlk bölüm ilk bölüm özetini okuyabilirsiniz…

BİR LİTRE GÖZYAŞI 2. YENİ BÖLÜM FRAGMANI GELDİ Mİ?

Bir Litre Gözyaşı 2. yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Yayıncı kuruluş yayınlar yayınlamaz aşağıdaki sayfadan izleyebilirsiniz…

BİR LİTRE GÖZYAŞI YENİ BÖLÜM FRAGMANI

BİR LİTRE GÖZYAŞI 1. İLK BÖLÜM ÖZETİ:

Cihan sınava yetişmek için aceleyle yola çıkar ama geç kalacaktır. Şansına Mahir ile karşılaşır ve Mahir onu sınava yetiştirir. İşte Mahir ile Cihan böyle tanışırlar.

CİHAN ÜNİVERSİTEYİ KAZANIYOR

Cihan'ın üniversite sınav sonuçları açıklanır. Puanı istediği okulu kazanmaya yetecek kadar yüksektir. İstanbul Üniversitesi'ni tercih eder. Ve okulun ilk günü gelir. Ailesinin büyük coşkusuyla okula uğurlanır, Hande de yanındadır. Cihan'ın hastalığı ilk o gün kendini gösterir. Cihan yolda bir an dengesini kaybeder.

Mahir de Cihan'la aynı üniversiteye başlamıştır. İlk gün karşılaşırlar. Mahir, Cihan yüzünden orada olduğunu söyler.

FİGEN HASTALIĞIN İLK ETKİLERİNİN FARK EDİYOR

Annesi Figen, Cihan'ın sürekli sakarlık etmesinden ve dengesini kaybetmesinden dolayı tedirgindir. Cihan saçını tararken bile dengesini kaybeder. Okulun ikinci günü yürürken yere kapaklanır. Annesi ve babası da onu görüp yanına koşar. Cihan düşünce çenesini yere vurur ve annesi hemen hastaneye götürür.

Figen, Cihan'ın düşerken ellerini hiç kullanmadığını fark eder. Bu durumu acil doktoruna bildirince hemen nörolojiye gitmelerini söyler. Muayenede Cihan da bir gariplik olduğu bellidir, doktor MR ister. Sonuçlar bir gün sonra açıklanacaktır.

MAHİR BABASINA BAŞ KALDIRIYOR

Cihan hastanede Mahir'le karşılaşır. Mahir'in babası doktordur o nedenle oradır. Ayrıca Mahir'in babası onun Tıp Fakültesi'ne gitmesini ister. Mahir ise babasının tavırlardan hiç hoşnut değildir. Veterinerlik bölümünde kalmaya devam edeceğini söyler.

“Seni asıl çıldırtan ne biliyor musun? Benim oğlum da doktor diyemeyecek olman…” #birlitregözyaşı @KanalD pic.twitter.com/YnbGNpGZKr — Bir Litre Gözyaşı (@1ltgozyasidizi) October 7, 2018

FİGEN, CİHAN'IN HASTALIĞINI ÖĞRENİYOR

Cihan başına geleceklerden habersiz Hande ile ayrı eve çıkma planları yapar. O sırada doktor Cihan'ın annesini arayarak hastaneye konuşmaya çağırır. Figen tek başına gider. Doktor, Cihan'ın beyinciği küçülmektedir ve beyninde hücre kaybı oluşmaktadır. Doktor başlangıçta belirtilerin çok belirgin olmayacağını ama zamanla koordinasyonun bozulacağını, düzgün yazamayacağını ve konuşmasının da bozulacağını söylüyor. Figen tedavisi sorunca doktor bu hastalığın bilenen bir tedavisi olmadığını söyler. Bulguları hafifletmek için bazı tedavi yöntemleri olduğunu da belirtiyor. Figen yıkılıyor. Kendini biraz topladıktan sonra başka bir doktora daha Cihan'ı göstermek ister. Doktor durumu bir an önce Cihan'la paylaşmasını söyler.

Cihan da o sırada babasına ayrı eve çıkma planını söylemeye çalışıyordur. İşe girmek istediğini söyler ama babası bu istediğine çok kırılır. Figen eve gidince Cihan bu fikrini ona da açar. Figen inanılmaz gergindir. Cihan'a cevabının hayır olduğunu söyler. Figen paramparçadır. Odasında ağlar.

OKULUN İLK PARTİSİ

Mahir, okulda Cihan'la karşılaşır. Geçen bayram abisinin öldüğünü söyler. O sırada Ali'de başka bir kızla berberdir ve Hande ile Cihan'ı partiye davet eder.

Figen Cihan için doktor araştırmaya başlar ama randevu bulamaz. En az iki az beklemesi gerekir. Figen delirir, onu duyan iş arkadaşı ile dertleşmeye başlar. Arkadaşı sayesinde hemen randevuyu ayarlar. Figen doktora gider, ama cevap yine aynıdır. Doktor bu hastalığın tedavisi olmadığını söyler.

CİHAN AŞKI BULUR

Cihan partiye gider, Hande onu hazırlamıştır. Cihan o kadar güzel olmuştur ki Ali çok beğenir. Cihan ile Ali dans ederler. Hatta Cihan ile Ali sevgili olurlar.

FİGEN GERÇEĞİ CİHANDAN SAKLIYOR

Figen eşine Cihan'ın hastalığından söz eder. Figen gibi o da durumu kabullenmekte zorlanır. Tedaviyi sorgular ama tüm acı gerçeklerle o da yıkılır. Doktora gidip tedavinin detaylarını öğrenmek isterler. Fizik tedavi eşlinde kontrollü ilaç tedavisi uygulanacaktır. Doktor tekerlik sandalye kullanımından söz eder. Ama babası bunu kabullenemez.

Cihan'ı doktora götürürler, doktor Figen'e Cihan'ın hastalığı öğrenmesi gerektiği konusunda ikna etmeye çalışır. Cihan çıkışta hastalığını sorar. Ama annesi gerçeği ondan gizler.