Müjgan Yılmaz’ı büyülüyor! Bir Zamanlar Çukurova 20. yeni bölüm fragmanı geldi mi? (Bir Zamanlar Çukurova 19.son bölüm izle)

Bir Zamanlar Çukurova yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Bir Zamanlar Çukurova 19. son bölümünün ardından izleyicilerin heyecanla bu sorunun yanıtını arıyor. Müjgan kalp yarasına rağmen Yılmaz'a kalbini vermek istiyor. Yılmaz, Müjgan’la yeniden hayata dönüyor. Züleyha’nın gözleri önünde yeşeren bu aşk onu da delirtiyor. Demir, Züleyha’nın sevgisini kazanmak için değişmek istiyor. Ayrıca Fekeli ile Yılmaz yeni bir zafer kazanıyor. Peki Bir Zamanlar Çukurova 19. son bölümde başka neler yaşandı? Yeni bölüm fragmanı geldi mi? İşte merak edilen tüm detaylar...

Bir Zamanlar Çukurova son bölümü ile ATV'de yayınlandı. Yayınlanan 19. son bölümde; Yılmaz, Züleyha'yı unutmak için Müjgan'a doğru bir adım atıyor. Müjgan canı yansa da Yılmaz'da aşkı gördüğünü söylüyor. Züleyha, kıskançlıktan kendini kaybediyor ama Demir'i de aksine ikna etmek istiyor. Yılmaz yeni bir zafer kazanıyor ve konağın tapusunu alıyor. Peki, Bir Zamanlar Çukurova 19. Yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte Bir Zamanlar Çukurova Son Bölüm özeti…

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA 20. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Bir Zamanlar Çukurova Yeni Bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Yeni Bölüm fragmanının birkaç güne yayınlanması bekleniyor. Dizinin yeni fragmanı gelir gelmez aşağıdaki linkten izleyebilirsiniz.

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA FRAGMAN

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA SON BÖLÜMDE NELER OLDU? 19. BÖLÜM ÖZETİ

Yılmaz ile Müjgan harika bir gece geçiriyor. Cengaver bu duruma çok bozuluyor ve masada söylenmeye başlıyor. Züleyha'nın içi içini yiyor. Demir çok sakin davranıyor ama Züleyha kendini iyi hissetmediğini söyleyerek kalkmak istiyor. Demir kalkarken Müjgan'a ‘iyi akşamlar' diyor.

Yılmaz, Demir ve Züleyha gidince, Müjgan'a İstanbul'u terk etmenin zor olup olmadığını soruyor. Ayrıca kendisinin de zaman zaman özlediğini söylüyor.

ZÜLEYHA KENDİNİ KAYBEDİYOR

Arabada Züleyha'nın hal ve tavrı Demir'in gözünden kaçmıyor. Demir, Züleyha'ya gözlerindeki kıskançlığı gördüğünü söylüyor. Züleyha şiddetle bu söylemi reddediyor. O da Demir'i Yılmaz'ı görünce farklı davranmakla suçluyor. Demir, Yılmaz'ın onu bir gün alacağı umudunu unutmasını söylüyor. Züleyha kendini kaybediyor ve Demir'in Yılmaz'ı hazmedemediğini anlatıyor. Arabada tartışma büyüyor, Demir'in ani freni ile Züleyha kafasını çarpıyor. Ama bağırmaya da devam ediyor. Tartışma evde de devam ediyor. Züleyha kendini odasına kapatıyor.

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA SON BÖLÜM İZLE

YILMAZ'DAN CENGAVER'E DAYAK

Alkolü fazla kaçıran Cengaver, Müjgan'a kendini tanıtıyor. Yılmaz gitmesini istiyor. Cengaver Yılmaz'dan ayak takımı diye söz ediyor. Yılmaz gitmesini istiyor. Cengaver, gitmeyip bir de ağır sözler sarf edince Yılmaz ayağa kalkıyor ve Cengaver'e kafa atıyor. Cengaver ‘adam mısın sen' diye hakaretlerine devam edince Yılmaz bir yumruk daha indiriyor. Çıkışta Müjgan bu durumla eğlenerek Yılmaz'ı rahatlatmayı başarıyor.

MÜJGAN'DAN YILMAZ'A: BEN SENDE AŞKI GÖRDÜM

Yılmaz, Müjgan'dan özür diliyor. Yılmaz onunla biraz yürümek istiyor. Müjgan, uğruna elini kana buladığı kızı çok mu sevdiğini soruyor. Yılmaz artık onu sevmediğini söylese de Müjgan onun yüreğinde yara olduğunu hissediyor. Hatta Yılmaz'ın onun ilk yarası olabileceğini söylüyor. Yılmaz ona acı çektirmek değil sevmek istediğini söylüyor. Müjgan, Yılmaz'ın yarasına rağmen onda aşkı gördüğünü söylüyor. El ele tutuşup uzun uzun bakışıyorlar.

HÜNKAR'DAN ZÜLEYHA GÖNDERMESİ

Hünkar'da Demir'den Müjgan ile Yılmaz'ın sevgili olduğunu söylüyor. Demir, Müjgan'ın Yılmaz'ı seçmesini eleştirirken davul bile dengi dengine diyor. Hünkar da Züleyha'yı örnek gösteriyor.

Ali Rıza'nın peşine düşen Sait, çok önemli bilgiler ulaşıyor ama Gaffur da onun peşinden gidiyor ve Ali Rıza'yı o da buluyor.