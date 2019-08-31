Birce Akalay böyle özür diledi

Oyuncu Birce Akalay, meslektaşlarına oranla sosyal medyayı daha az kullanan bir isim… Çoğu zaman önemli bir gün için paylaşımda bulunan Akalay bu defa bir özür metni paylaştı. Evini ilaçlattığı sırada hayatını kaybeden bir iguana yavrusunun fotoğrafını paylaşan Birce Akalay şunları yazdı:

“Bugün kapımda ölü buldum bu güzelliği.. Elleri dirsekleri bize ne kadar benziyor anlatamam… Iguana yavrusuymuş, kendi konforum için evi ilaçlattığıma bu kadar üzüleceğimi hiç tahmin etmezdim. Evrildiğimiz yere ihanetimiz gibi… Özür dilerim”