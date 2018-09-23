Bizim Hikaye 40. yeni bölüm 2. fragmanı yayınlandı! Bizim Hikaye yeni fragmanda düğün var…

Bizim Hikaye 40. bölümde neler olacak? Bizim Hikaye yeni bölümden 2. fragman da geldi. Yayınlanan yeni fragmanda Fikri yine yapacağını yapar ve mahalleye gelir. Fikri'nin geliş amacı düğün için ön hazırlık yapmaktır. Düğünde ise Filiz'e asıl darbe iner. İki küçük kardeşi bambaşka görünmektedir. İşte Bizim Hikaye 40. yeni bölüm 2. fragmanı...

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Bizim Hikaye 40. yeni bölüm fragmanı FOX TV tarafından yayınlandı. Yayınlanan 2. yeni fragmanda; Fikri mahallede davullu zurnalı bir düğün yapar. Çiçek ile Fiko bambaşka bir kılıkta düğüne gelir. Filiz’in kortuğu başına gelmiştir. Bir yandan Barış’ın mutlu aile tablosu diğer yandan kardeşlerinin yaşadığı zehirlenme ile baş etmektedir. Hikmet ile Rahmet Filiz’in destekçisi olsa da yetmeyecektir. Bizim Hikaye 40 yeni bölüm ilk fragmanında Barış’ın ailesi ile mutlu mesut bir hayat yaşadığı görülüyor. 2. fragman da ise Filiz’in Fiko ve Çiçek’i çoktan kaybettiği görülür. İşte Bizim Hikaye 40. bölüm 2. fragmanı…

BİZİM HİKAYE 40. BÖLÜM 2. FRAGMANI

BİZİM HİKAYE 40. BÖLÜM İLK FRAGMAN

BİZİM HİKAYE 39 BÖLÜM ÖZETİ: SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Filiz'in kardeşleri çocuklar refah ve zenginlik içindedir. Babası yine düşüncesizce birine çelme takmış ve sırf kalabalık aile seviyor diye kendi çocuklarını kullanmaktadır. Diğer yandan Barış'tan hiç haber yoktur. Filiz endişe içinde ona gelen mektupların kardeşlerinden geldiğini öğrenir.

BARIŞ ORTAYA ÇIKAR

Ve Barış bulunur. Filiz Barış'ın evli olduğunu ve bir de oğlu olduğunu öğrenir. Yanında avukat Selim bey vardır. Olayın şokuyla kendini kaybeden Filiz yardımına da yine Selim bey yetişir.

Evdekiler Barış'ın yaptıklarına inanamamaktadır. Filiz ise darmadumandır. Sabah erkenden ortadan kaybolur. Yazılan mektuplara kızgındır. Benim hayatım Barış değil diyerek kendini toparlamaya karar verir.

FİLİZ'İN GÖZLERİNE BAKA BAKA

Barış Filiz'in yüzüne baka baka ailesi olduğunu ve onlara döndüğünü söyler. Rahmet Barış'ın yanına gider. Olanların bir yalan olduğunu söylemesini ister. Barış'ın bu zamana kadar onlara yaptıklarını ve şimdi bir anda bu şekilde ihanet etmesini içine sindirememiştir.

BİZİM HİKAYE SON BÖLÜM İZLE

RAHMET AŞIK MI OLUYOR?

Rahmet'in başı belaya girer ve yardımına Deniz koşar. İkili arasında aşkın ilk filizleri atılır. Deniz hademelik yaptığını sakladığının farkında olduğunu söyler. Deniz takip ettiğini açıkça belli eder. Rahmet'in Barış'ı (Savaş Aktan) aradığını fark eder ve ona yardım etmeyi teklif eder.

Bize de bir ağırlık çöktü şimdiden! Neyseki Perşembe’ye biraz daha yaklaşıyoruz. #BizimHikaye @FOXTurkiye pic.twitter.com/xfDx8mXHE0 — Bizim Hikaye (@bizimhikayedizi) 23 Eylül 2018

HİKMET SÖZÜNÜ TUTABİLECEK Mİ?

Hikmet sık sık sevgili Zeynep'in yanına kaçar. Zeynep sürekli evde kalmaktan çok sıkılmıştır. Hikmet ise evlilik için geri sayım yapmaktadır. Zeynep ise endişelerle doludur.

MİNİBOLLARIN LÜKS HAYAT KAVGASI

Kiraz ile Fiko hastalanır. Yüzlerini kırmızı benekler kaplar. Filiz çocukları almak için babasının evine gider. Melek Hanım'a çocukları almak istediğini söyler. Filiz bu hayata alışmalarından endişelidir. Melek verdiği hastalık savaşından söz eder. Fikri konuşulanlara kulak misafiri olur ve Filiz'i azarlar.

Çocuklar eve döner, büyük bir kavga patlar. Filiz'in tahmin ettiği gibi Kiraz ile Fiko fakir hayata ayak uyduramaz hale gelmiştir. Yaşadıkları lüks hayatın etkisinden çıkamayan Fiko ile Çiçek Filiz'e kök söktürür. Filiz evde kalacaklarını söyleyince de kıyamet bir kez daha kopar.

Babaları minibolları almaya gelir ve arkalarına bile bakmadan giderler. Filiz acı gerçeklerle bir bir yüzleşmektedir…