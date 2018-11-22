Bu haber herkesi yıkacak! Bizim Hikaye 49. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? (Bizim Hikaye 48. son bölüm izle)

Bizim Hikaye 48. son bölümü ile FOX TV’de ekrana geldi. Bizim Hikaye son bölümde; Barış ile Filiz birbirlerinden ne kadar kaçmak isteseler de hayat onları yeniden bir araya getiriyor. Filiz, Barış’ın oğlu ile ilgili en zor gününde onun yanında olmuştur. Barış’ın oğlunun iyileşmesiyle de aşıkların önünde hiçbir engel kalmamıştır. Nihal, Barış’ı Filiz ile ilgili tehdit eder. Barış, Filiz'i cezaevinden çıkarmak için Nihal’le evlendiğini anlatır. Selim’in Barış’ın arkasından iş çevirmesi de Filiz’in ondan uzaklaşmasına sebep olur. Sonunda bu dörtlü bir araya gelir. Çiçek ve Tülay da oradadır. Barış herkesin önünde evliliğinin sahte olduğunu ve Filiz'i sevdiğini söyler. Ancak Cemil'in gelip kötü haberi vermesiyle Filiz adeta yıkılır. Peki Bizim Hikaye 48. son bölümde başka neler yaşandı? Bizim Hikaye 49. son bölümde neler yaşandı?

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Bizim Hikaye 48. Bölümü ile bu akşam seyirci karşına çıktı. Bizim Hikaye son bölümde; Barış, Filiz'e sonunda tüm gerçekleri anlatır. Nihal ile olan evliliğinin sebebinin kendisi olduğunu öğrenen Filiz şaşkınlığını gizleyemez. Ama Nihal de Barış'dan öyle kolay kolay vazgeçmeyecektir. Barış yeniden Filiz'in evine girebilecek noktaya gelir. Bu sefer oğluyla beraber oradadır. Elibollar tüm içtenlikleri ve doğallıklarıyla huzurlu bir akşam geçirirler. Filiz ile Barış aşklarına karşı koyamazlar. Tam bir kavuşma yaşarlar. Barış, Nihal ve Selim’e de kafa tutar ama Cemil’den gelen haber herkeste şok etkisi yaratır. Peki Bizim Hikaye yeni bölüm fragmanı geldi mi? Bizim Hikaye 48. Son Bölümde yaşananlar ve 48. Yeni Bölüm fragmanı ile ilgili merak edilenleri haberimizde bulabilirsiniz.

BİZİM HİKAYE 49. BÖLÜM FRAGMANI GELDİ Mİ?

Bizim Hikaye yeni bölüm fragmanı henüz gelmedi. Yayıncı kuruluş yayınlar yayınlamaz aşağıdaki sayfadan izleyebilirsiniz…

BİZİM HİKAYE YENİ FRAGMAN





BİZİM HİKAYE SON BÖLÜM ÖZETİ: 48. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Filiz ve evdekiler hastaneden haber bekliyorlar. Barış güzel haberi veriyor. Elibollar, Tülay ve Tufan sevinç içinde. Barış Filiz'e ‘sen olmasan atlatamazdım' diyor. Nihal bu sözleri duyuyor. Rahmet eve geliyor ama eşyalarını toplamaya geldiğini söylüyor. Filiz onunla konuşmaya çalışıyor ve Derin'den gerçekleri öğrendiğini de söylüyor. Rahmet sinirle eşyalarını toplayıp ‘okul falan yok' diyor. Rahmet, Deniz'le konuşup Derin'e gerçeği anlatmasını istiyor.

Barış'ın oğlu yoğun bakımdan çıkıyor ve taburcu ediliyor. Filiz, Tufan, Tülay, Çiçek ve Elibollar hastaneye ziyarete geliyor. Barış onları karşısında görünce çok şaşırıyor ve çok da mutlu oluyor. Nihal bu anları surat asarak izliyor. Savaş, İsmail ile arkadaş oluyor ve onlara gitmek istiyor. Nihal bu ziyarete izin vermek zorunda kalıyor.

BİZİM HİKAYE SON BÖLÜM İZLE

NİHAL'DEN BÜYÜK TERBİYESİZLİK

Nihal Filiz'lerin arkasından gidip Filiz'I kocasını ayartmakla itham ediyor. Hikmet Nihal'in ağzının payını veriyor. Filiz bir çocuğun her şeyden değerli olduğunu söylüyor. Çiçek ve Tülay da Nihal'e parlıyor ve Filiz'in Selim'le birlikte olduğunu anlatıyor.

FİLİZ, RAHMET'İ KURTARMAK İSTİYOR

Filiz, Rahmet için okula gidiyor. Onu yeniden kazanmak istediğini bölüm başkanına söylüyor. Filiz çıkışta Derin ile karşılaşıyor. Filiz, Derin'e olanları anlatıyor ve kardeşini okula döndüreceğini söylüyor. Derin de ona yardım etmek istiyor ve Filiz'I Ali Hoca'ya yönlendiriyor. Filiz, Ali Hoca'ya gidip panoya astığı soruyu Rahmet'in çözdüğünü söylüyor. Hoca bunu duyunca Filiz'le ilgileniyor. Ama Rahmet, hoca ile konuşmak istemiyor. Çünkü hayal kırıklığına uğramak istemiyor. Rahmet müdürüyle kavga edip üstüne bir de işsiz kalıyor.

CEMİL KÖTÜ HABERLE GELİYOR

Barış, Filiz'in evine geliyor. Nihal ile onu hapisten çıkarmak için evlendiğini söylüyor. Filiz bunu ilk kez duyuyor ve çok şaşkın. Barış Filiz'in elini tutup ‘gel savaşalım her şeyle herkesle' diyor ve Filiz’i öpüyor. Tam o sırada da Nihal geliyor. Barış, herkesin içinde aşkını bir kez daha haykırıyor. Ve Nihal’le gelen Selim’e de Filiz’in etrafında dolaşmamasını söylüyor. İkili birbirlerine giriyorlar. Cemil’in kötü haberi ise bir anda her şeyi unutturuyor. Cemil Filiz’lerin atölyesinin soyulduğunu haber veriyor.