Bizim Hikaye 52. yeni bölüm fragmanı: Barış ölecek mi? (Bizim Hikaye 52. bölüm fragmanı izle)

Bizim Hikaye 52. yeni bölüm fragmanı bugün ekrana geldi. Bizim Hikaye 52. yeni bölüm fragmanında; Filiz hastanede korku ile uyanıyor ve Barış'ı görünce rahat bir nefes alıyor. Nihal savcılığa gitmek için Barış'a 20 dakika veriyor. Barış telaşla ona derdini anlat isterken aracı kaza yapıyor. Nihal hemen olay yerine gidiyor. Polisler arabanın yandığını ve ölen kişinin kimliği tanınmayacak hale geldiğini söylüyor. İşte Bizim Hikaye 52. yeni bölüm fragmanı...

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Bizim Hikaye 52. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Filiz kardeşleri ile baş edemez hale geldi. Yaşadığı çaresizlikler onu hasta edecek noktaya getirdi. Ama Barış sürpriz evlenme teklifi ile yine kurtarıcı olarak ortaya çıktı. İşte Bizim Hikaye son bölümde yaşananlar…

BİZİM HİKAYE SON BÖLÜM ÖZETİ: 51 BÖLÜMDE NELER OLDU?

Fikret başını çok büyük bir belaya sokuyor. Fikret katil olduğunu düşünüyor. Arkadaşları bu bilgiyi saklamasını emrediyorlar. Hatta Fikret'in saklanmasını istiyorlar. Üzerine bir de tehdit ederek artık ne derlerse yapmalarını istiyorlar. Cemil kapıda Fikret'i yakalıyor. Olayı bildiğini söyleyerek Fikret'in arkadaşlarını soruyor. Merdivenlerden düşen çocuğun ağır yaralandığını söylüyor. Fikret, Cemil'e çocuğu ittiğini anlatıyor.

BİZİM HİKAYE SON BÖLÜM İZLE

HİKMET BARIŞ'I İSTEMİYOR

Kiraz içinse işler daha iyi gidiyor. Okulda edindiği yeni arkadaşlar ablasına hak vermeye başlıyor. Ama ablasına telefon alması konusunda ettiği ısrarla Filiz'i bir kez daha zorluyor. Filiz'in derdi bununla da bitmiyor. Hikmet, Barış'ı istemediğini söylüyor. Konuyu önce Nihal'den açıyor ama sonunda Barış'a bağlıyor. Üstelik Barış da orada. Barış boşandığını söyleyerek Hikmet'i ikna etmeye çalışıyor. Filiz aşkını savunuyor.

FİKRET BAŞINI BELADAN ŞANSLA KURTARIYOR

Fikret ağlayarak Cemil ile beraber eve geliyor. Herkesin içinde ‘abla ben katil oldum' diyor. Herkes şok oluyor ama en çok da Filiz yıkılıyor. Cemil olayı anlatıyor. Barış hemen hastaneye gidiyor. Filiz, Fikret'e kızıyor, kardeşini polise teslim etmek istiyor. Cemil, Fikret'in yaşından dolayı cezai ehliyetini olmadığını söylüyor. Filiz olayın vicdani boyutunu taşıyamayacağını anlatıyor.

Barış hastaneden arayıp çocuğun sadece kolunun kırıldığını söylüyor. Filiz haberi alınca rahatlamıyor. Kardeşlerinin yaptığı hatalardan kendini sorumlu tutuyor. Barış, Filiz'i sakinleştirmek için onunla uzun uzun konuşuyor. Filiz'in söyleyebileceği ‘Seni Seviyorum' oluyor. Filiz telefonu kapattıktan sonra ayağa kalkıyor ama başı dönüyor ve kendini kötü hissediyor.

EVİ BASIYORLAR

Filiz iyi haberi ev halkına veriyor. O sırada biri cama taş atıyor ve Fikret çık dışarı diye bağırıyor. Rahmet dışarı çıkıp kavgaya tutuşuyor. Filiz gelenleri sakinleştirmeye çalışıyor. Gelenler kolu kırılan çocuğun ağabeyleri. Fiko oğlunun suçsuz olduğunu söyleyerek merdivenlerin sorunlu olduğunu söylüyor. Cemal'in gelişi ile kavga olayı sakinleşiyor.

Filiz evde Fikret'e hesap sormaya devam ediyor. Kardeşine yol göstermeye çalışıyor ama Fikret'in onu dinlemeye pek niyeti yok. Üstüne Kiraz yeniden telefon konusunu açıyor. Barış'ın bu telefonu almasını istiyor. Filiz gözleri doldu sinir küpüne dönüyor. Herkes yatmaya gidince Filiz burnunun kanadığını fark ediyor.

FİLİZ'E HASTANEDE EVLENME TEKLİFİ

Kiraz ile Filiz tartışıyor. Filiz fenalaşıp yere yığılıyor. Barış da yanında. Hemen acile kaldırıyorlar. Filiz hastanede gözlerini açıyor. Barış herkesin içinde cebinden bir yüzük çıkararak Filiz'e evlenme teklif ediyor. Filiz'in cevabı ‘tabi ki evet' oluyor.