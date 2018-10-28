Bizim Hikaye yeni bölüm 2. fragman: Filiz ile Barış el sıkışarak ayrılıyor! (Bizim Hikaye 45. bölüm fragmanı izle)

Bizim Hikaye 45. yeni bölümden 2 yeni fragman yayınlandı. Yeni bölüm fragmanında; Barış'ın evliliğinin perde arkası aralanıyor. Hem Tufan'la dertleşen Barış ona her şeyi anlatıyor. Hem de tüm sinsi oyunları boşa giden Nihal, Filiz ile konuşuyor. İşte Bizim Hikaye 45. yeni bölüm fragmanları...

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Bizim Hikaye 45. yeni bölüm fragmanı bugün FOX TV tarafından yayınlandı. Filiz, evdeki curcunadan çok yorgun. Hikmet’in hamile eşi, Kiraz ve Fiko’nun bitmek bilmeyen eleştirileri derken çok daralıyor. Selim tam da o anda Filiz’i baloya gitmeye ikna ediyo. Nihal ise Barış’ı çoktan koluna takıp oraya götürmüştür. Bir de Filiz’in geldiğini fark edince iyice ileri gider. Ancak işler bu sefer kimsenin tahmin edemeyeceği bir noktaya gider. Filiz ile Barış fırtınalı bir kavga sonunda öpüşüyorlar. Bizim Hikaye 45. yeni bölüm fragmanında ise; Barış, Tufan’a “Bir söz verdim ve onun altında eziliyorum. Geri de dönemiyorum” diyor. Tufan ne olursa olsun ‘Filiz’e anlatmalıydın diyor. Nihal ise yaptığı oyuncuların işe yaramadığını anlayınca Filiz’e gidiyor ve oğlunun hasta olduğunu söylüyor. Ayrıca Barış’tan uzak durmasını istiyor. İşte Bizim Hikaye 45. yeni bölüm fragmanları…



BİZİM HİKAYE 45. YENİ BÖLÜM 2. FRAGMANI

BİZİM HİKAYE 45. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

BİZİM HİKAYE SON BÖLÜM ÖZETİ: 44. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Barış, Nihal ve oğlu ile Sağlık Ocağından çıkarken Filiz ve Selim ile karşılaşıyor. Filiz'in kendinden emin bakışlarına karşılık Barış çok gergindir. Aklı Filiz'de kalmıştır. Barış bu karşılaşma sonunda dağılır. Filiz ise arabada bir anda fenalaşır. Nefesi kesilir gibi olunca Selim'den arabayı durdurmasını ister. Kendini dışarı atar. Selim, Filiz'i hastaneye götürmeye razı edemez ama evine bırakır.

BİZİM HİKAYE SON BÖLÜM İZLE

NİHAL ATAĞA GEÇİYOR

Barış da gittikleri mekanda kendini tuvalete zor atıyor ve kendi kendine ‘seni mi bekleyecekti, hiç zaman kaybetmedi zaten' diye söylenmeye başlıyor. Nihal de bu sırada oğlunu kullanıyor. Ona ‘babana bizi dans ederken görmek isteyeceğini söyle' diyor. Savaş oğlunun ateşinin olduğunu fark ediyor. Barış acele ile oğlunu arabaya götürüyor. Barış akşam vakti oğlunun ateşini düşürmeyi başarıyor. Barış ve Nihal oğullarının başında sabaha kadar bekliyorlar. Nihal ağlayarak Barış'a sarılıyor.

FİLİZ HİKMET'E DERSİNİ VERİYOR

Hikmet evde Filiz'i bekliyor. Ancak Filiz kardeşini bir güzel azarlıyor. Kendini odaya kapatıp Barış'ı ile olan karşılaşmayı düşünüyor. Tülay sabah uyandığında Zeynep'i fark edip şaşırıyor. Zeynep'in hamile olması Tülay'ı çok etkiliyor. Zeynep'in etrafında dört dönüyor. Hikmet de sabah eşyalarını toplayıp evden çıkmaya çalışırken Rahmet onu durduruyor. Tartışmaya başlıyorlar. Hikmet ablasını anladığını ve kafası bu kadar doluyken onlara sıra gelmediğini söylüyor. Ayrıca bakmak zorunda olduğu bir çocuğu ve karısı olduğunu da söylüyor. Filiz para kazanmanın o kadar kolay bir şey olmadığını anlatıyor. Hikmet evden bir hışımla çıkıyor. Zeynep'i almaya çalışıyor ama Zeynep onunla gitmiyor. Hikmet iş bulup geleceğini söyleyip gidiyor.

FİLİZ'İN KİRAZ'LA İMTİHANI

Fiko ile Kiraz Filiz'i çıldırtıyor. Filiz'e babalarını soruyorlar. Filiz ikisini de yakasından tutup sokağa atıyor sonra da çekip gidiyor. Filiz gidince Rahmet Kiraz ile Fiko'yu eve sokuyor. Bir de güzel fırça atıyor. Zeynep, Tülay'ın yumuşak karnını fark ediyor. Tülay'a duygu sömürüsü yapıyor.

SELİM'İN FİLİZ'LE İLGİLİ KAFASI KARIŞIK

Selim Baro'nun Balosu'na iki bilet buluyor. Filiz ile birlikte gidebilecek. Ve bu durum ona duygularını açabileceği güzel bir fırsat. Selimi Filiz'in numara yaptığını anlıyor. Tam o sırada Filiz arıyor. Babasını nasıl bulacağını soruyor.

Nihal'in dolduruşları üstüne oğlu Barış'tan annesi ile ilgili isteklerini sıralıyor. Onları bırakmamasını, annesinin elini tutmasını istiyor.

FİKRET AKIL HASTANESİNDE ORTAYA ÇIKIYOR

Kiraz ile Fiko babalarını bulabilmek için video çekiyorlar. Fikri akıl hastanesinde ortaya çıkıyor. Kendini hala zengin bir hayat içinde yaşıyor sanıyor. Filiz ilk karşılaşmada babasının bu haline inanmıyor.

BARIŞ İLE FİLİZ ÖPÜŞÜYOR

Selim, Filiz'i baloya götürüyor. Barış ile Nihal'de orada. Hatta Barış, bizim burada olacağımızı biliyordun diyerek Filiz'i intikam almaya çalışmakla suçluyor. Filiz, Selim'le hiçbir ilişkisinin olmadığını söylüyor. Barış kendini tutamayıp Filiz'i öpüyor.