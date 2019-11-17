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‘Boşanıyor’ haberine Meltem’den yanıt geldi
‘Boşanıyor’ haberine Meltem’den yanıt geldi
Hayat Devam Ediyor dizisiyle büyük bir üne sahip olan Meltem Miraloğlu, geçtiğimiz aylarda kendisinden 48 yaş büyük Amerikalı öğretmen Patrick ile gizlice evlenmişti.
Magazin 17 Kasım 2019 - 15:27

Meltem Miraloğlu’nun Amerika'da yaşamak ve Green Card sahibi olmak için 80 yaşındaki Patrick ile evlendiği iddia edilmiş ve başta ailesi olmak üzere herkesi şoka uğratmıştı. Kendisinden 48 yaş büyük olan eşi, Meltem Miraloğlu parasız kalınca ilk önce evlat edinmiş ve Patrick daha sonra Meltem Miraloğlu’na aşık olmuştu. Geçtiğimiz günlerde bir magazin programında Onur Akay, Meltem Miraloğlu’nun kendisinden 48 yaş büyük eşi Patrick’ten boşanacağını söylemiş, bu olay gündeme yine bomba gibi düşmüştü.

‘BENİ SEVİYOR MUSUN?’

Meltem Miraloğlu’nun eşinden boşanacağı iddiaları magazin gündeminde bomba etkisi yaratırken, genç kadından herkesin kafasını karıştıran bir video geldi. Meltem Miraloğlu, Instagram’dan paylaştığı videoda eşine “Beni seviyor musun?” diye soruyor, eşi ise “Evet, kesinlikle” cevabını veriyor.

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