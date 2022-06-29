Britney Spears ve Sam Asghari: “Peri masalında yaşıyor gibiyiz”

9 Haziran'da pop yıldızı sevgilisi Britney Spears ile evlenen oyuncu Sam Asghari, "peri masalı"nda yaşadıklarını açıkladı.

Sozcu.com.tr

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Altı yıllık bir ilişkinin ardından Haziran 2022’de dünya evine giren Britney Spears ve Sam Asghari çok mutlu…

GMA’ya röportaj veren 28 yaşındaki İran asıllı Amerikalı oyuncu Asghari, evlenmek için uzun süre beklediklerini ve Spears’ın üzerindeki vasiliğin kalkmasının ardından kolları sıvadıklarını belirtti.

Düğünleri hakkında da konuşan Asghari, “Biz bu şeyin bir peri masalı olduğunu hayal ettik ve öyle de oldu” dedi.

Britney ve Sam, Eylül 2021’de Sam’in tek taş bir pırlanta yüzük hediye etmesiyle nişanlandı. Romantik nişan, 12 Kasım 2021’de vasiliğin resmi olarak bitiminden iki ay önce gerçekleşti.

Britney ve Sam, 11 Nisan’da Instagram üzerinden bebek beklediklerini duyurdular. Ancak 14 Mayıs’ta gelen üzücü bir haberle, 40 yaşındaki ünlü şarkıcının düşük yaptığı duyuruldu.

Çift şu an, Spears’ın 204 milyon TL’ye satın aldığı, Los Angeles bölgesindeki görkemli bir malikanede yaşıyor.



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