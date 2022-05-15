Britney Spears’tan kötü haber: Düşük yaptığını duyurdu

Ünlü şarkıcı Britney Spears, nişanlısı Sam Asghari ile Instagram üzerinden yaptığı ortak açıklamada, düşük yaptığını duyurdu.

Sozcu.com.tr

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Geçtiğimiz aylarda babasına açtığı vasilik davasını kazanan ve özgürlüğüne kavuşan Britney Spears, kısa bir süre önce hamile olduğunu duyurmuştu.

Oyuncu Sam Asghari ile nişanlı olan Spears, cumartesi günü Instagram üzerinden yaptığı açıklamada bebeğini kaybettiğini paylaştı.

Çift açıklamada şu satırlara yer verdi: “Mucize bebeğimizi hamileliğin erken döneminde kaybettiğimizi en derin üzüntümüzle duyurmak isteriz. Bu, bir ebeveyn için yıkıcı bir an. Belki de biraz daha gelişene kadar hamileliği duyurmak için beklemeliydik. Ancak iyi haberi paylaşmak için fazlasıyla heyecanlıydık.”

Çift ayrıca yine de bir bebek sahibi olmak istediklerini de belirterek açıklamalarını şu şekilde bitirdi: “Güzel ailemizi genişletmeye çalışmaya devam edeceğiz. Tüm desteğiniz için minnettarız. Bu zor zamanda mahremiyetimize saygı rica ediyoruz.”

Spears, nisan ayı başlarında, Asghari ile birlikte ilk çocuklarını beklediklerini açıklamıştı. Spears’ın eski eşi Kevin Federline ile de iki oğlu var.

Şarkıcı, Asghari ile Eylül 2021’den beri nişanlı.

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