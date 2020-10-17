Burak Deniz’den Paris Hilton itirafı

Oyuncu Burak Deniz "Paris Hilton'la mı Jessica Biel ile mi yemek yemek istersin?" sorusuna şöyle dedi: "Bildiğim kadarıyla Paris benimle yemek yemek istiyor."

İbrahim Selim’in YouTube’da yayınlanan programına konuk olan oyuncu Burak Deniz, soruları yanıtlarken Hilton otellerinin varisi Paris Hilton hakkında da ilginç bir itirafta bulundu.

Programda “Bu isimlerden hangisi ile yemeğe çıkmak isterdin?” sorusunda şıklarda Jessica Biel ve Paris Hilton’u gören Burak Deniz, esprili bir dille “Bildiğim kadarıyla Paris Hilton benimle yemek yemek istiyor. Instagram’da görmüş, Türkiye’den bir arkadaşına ünlü mü diye sormuş. Ama Jessica Biel diyorum” dedi.

Oyuncu , bir kızla en tuhaf buluşma anısını da şöyle anlattı: “Konuşurken kızın burnundan sümük çıktı. Tuvalete gitti, bir daha da dönmedi.”

Burak Deniz, şimdilerde model Didem Soydan ile aşk yaşıyor.