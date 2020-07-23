Paris Hilton: Hiç kimse gerçekte benim kim olduğumu bilmiyor

Paris Hilton, 14 Eylül'de YouTube'ta yayınlanacak olan This Is Paris belgeseli hakkında konuştu. Ünlü isim "Hiç kimse gerçekte benim kim olduğumu bilmiyor. Çocukluğumda hiç kimseye anlatmadığım travmatik deneyimler var" dedi...

Dünyaca ünlü model ve DJ Paris Hilton'un hayatı belgesel oldu. Eylül ayında yayınlanacak olan This Is Paris adlı belgesel hakkında konuşan Hilton “Hiç kimse gerçekte benim kim olduğumu bilmiyor. Çocukluğumda hiç kimseye anlatmadığım bazı şeyler oldu. Hala bunlarla ilgili kabuslar görüyorum” dedi.

Hilton, belgeselle ilgili ünlü talk show sunucusu Jimmy Kimmel'e verdiği röportajda hislerini şöyle anlattı: “Çok heyecanlıyım ama aynı zamanda gerginim. Çok uzun zamandır kameralar karşısında olduğum için kamera önünde olmaya alışkınım ama ben daima utangaç bir insan oldum. Kendim olmak çok zor bir deneyimdi. Ama aynı zamanda kendim hakkında çok şey öğrendiğim için neredeyse terapi gibiydi. Şimdi kendimi çok daha fazla anlıyorum” diye konuştu.