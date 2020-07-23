Bu web sitesi ne yazık ki Internet Explorer 9 ve altını desteklememektedir. Lütfen web tarayıcınızı Internet Explorer 10 ve üstü bir sürüme yükseltiniz.
- Trend Aramalar -
Title area
Paris Hilton: Hiç kimse gerçekte benim kim olduğumu bilmiyor
Paris Hilton: Hiç kimse gerçekte benim kim olduğumu bilmiyor
Paris Hilton, 14 Eylül'de YouTube'ta yayınlanacak olan This Is Paris belgeseli hakkında konuştu. Ünlü isim "Hiç kimse gerçekte benim kim olduğumu bilmiyor. Çocukluğumda hiç kimseye anlatmadığım travmatik deneyimler var" dedi...
Yaşam 23 Temmuz 2020 - 13:38

Dünyaca ünlü model ve DJ Paris Hilton'un hayatı belgesel oldu. Eylül ayında yayınlanacak olan This Is Paris adlı belgesel hakkında konuşan Hilton “Hiç kimse gerçekte benim kim olduğumu bilmiyor. Çocukluğumda hiç kimseye anlatmadığım bazı şeyler oldu. Hala bunlarla ilgili kabuslar görüyorum” dedi.

İLGİLİ HABERLos Angeles Kings'ten Paris Hilton'a transfer teklifi!

Hilton, belgeselle ilgili ünlü talk show sunucusu Jimmy Kimmel'e verdiği röportajda hislerini şöyle anlattı: “Çok heyecanlıyım ama aynı zamanda gerginim. Çok uzun zamandır kameralar karşısında olduğum için kamera önünde olmaya alışkınım ama ben daima utangaç bir insan oldum. Kendim olmak çok zor bir deneyimdi. Ama aynı zamanda kendim hakkında çok şey öğrendiğim için neredeyse terapi gibiydi. Şimdi kendimi çok daha fazla anlıyorum” diye konuştu.

İLGİLİ HABERParis Hilton da ABD Başkanlığı'na aday oldu
Etiketler