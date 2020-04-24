Burcu Biricik ‘Hayat Şarkısı’ ekibi için sardı

Eşi Emre Yetkin ile birlikte ev karantinasında olan Burcu Biricik, sosyal medya hesabından yaprak sarma yaparken çekilmiş görüntülerini paylaştı.

Son olarak Hayat Şarkısı adlı dizide izlediğimiz Burcu Biricik, corona virüsü nedeniyle setlere verilen arada mutfağa girdi ve ekip arkadaşlarına bir sürpriz yaptı.

Yapması maharet isteyen yaprak sarmaları incecik sararak tencereye dizen Biricik’e kamera arkasında eşi de destek verdi.

Videonun sonunda bir tencere yaprak sarması ile kameraya konuşan Burcu Biricik hazırladığı bu lezzeti Hayat Şarkısı dizisindeki ekip arkadaşlarına ve senaristine armağan etti.