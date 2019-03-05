Burcu Esmersoy çocuk sahibi olup olmayacaklarını açıkladı

Burcu Esmersoy, Antalya’da bir tanıtıma katıldı. Eşi Berk Suyabatmaz ile evlendikten sonra gelen bebek sorularına cevap veren Esmersoy “Çocuk düşünüyoruz. Ancak gerçekten kariyer hayatımın en yoğun zamanları. Dolayısıyla biz çocuk düşünüyoruz ama çocuk bizi düşünüyor mu, bilmiyorum. Çocuk yapmaya karar verirsek inanın herkesin haberi olacak. Çocuk yapılır ancak onun her anında yanında olup, büyüdüğünü her an takip etmek isterim. Galiba bu yüzden biraz daha zamanı var” dedi.