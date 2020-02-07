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Burcu Esmersoy eski eşiyle ilgili artık konuşmayacak
Burcu Esmersoy eski eşiyle ilgili artık konuşmayacak
Burcu Esmersoy eski eşi Berk Suyatbatmaz ile ilgili konuşmama kararı aldığını söyledi.
Magazin 7 Şubat 2020 - 14:00

Uzun süredir eski eşi Berk Suyabatmaz ve Berrak Tüzünataç’ın fotoğraflarını beğenmesi ve son olarak da “Çağırırlarsa düğünlerine giderim” açıklaması ile magazin gündeminde yer alan güzel sunucu Burcu Esmersoy, önceki gün İstinyePark’da objektiflere yansıdı.

‘ARTIK CEVAP VERMEYECEĞİM’

Muhabirlerin eski eşi ile ilgili sorduğu soruları cevapsız bırakan deneyimli sunucu, “Artık bu konuda sessiz kalmaya karar verdim. O konudaki sorularınıza cevap vermeyeceğim, teşekkür ederim” dedi.

Berk Suyabatmaz, geçtiğimiz günlerde bir açıklama yaparak eski eşi Esmersoy’a tepki göstermiş ve “Sanki biraz kabak tadı verdi! Herkes kendi işine ve yoluna baksa diyorum!” demişti.

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Son güncelleme: 14:34 - 07.02.2020