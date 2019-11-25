Burcu Kara oğlu Ali ile samimi açıklamalar yaptı

Kara, ‘Ali’yi Büyütürken Yaptığım Hatalar’ ismiyle paylaştığı videoda gözyaşlarına hakim olamadı. Videoda takipçilerine kendini eleştireceğini belirten güzel oyuncu, Ali Çınar’la ilgili geri alamayacağı anları da paylaşarak tüm samimiyetiyle anneliğini eleştirdi. Sezen Aksu’nun “Annelik ömür boyu vicdan azabıdır.” sözünü vurgulayan Burcu Kara, oğluyla ilgili kendini sorgulamadığı tek bir an olmadığını söylediği anlarda gözyaşlarını tutamadı.

GÖZLERİ DOLU DOLU ANLATTI

Oğlunun çok hareketli bir dönemden geçtiğini söyleyen Kara, video boyunca Ali’yi büyütürken yaptığı hataları ve şimdi olsa öyle yapmazdım dediği her şeyi duygusallaşıp gözleri dolu dolu anlattı. Güzel oyuncu, videoyu “Mükemmel anne nedir ki? Gerçekten mükemmel anne var mıdır?” yorumuyla paylaştı. Kara’nın kanalına yüklediği samimi videosu kısa sürede izleyenler tarafından beğeni ile karşılandı ve aynı şeyleri yaşayan anneler tarafından bir çok yorum aldı.