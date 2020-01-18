Burcu Kıratlı: Yurt dışında denedik olmadı

Oyuncu Burcu Kıratlı'ya, Sinan Akçıl'ın kendisi hakkında yaptığı "Bu kızı kaçırmayın" açıklaması hatırlatıldı. Kıraçlı yapılan bu açıklamaya dikkat çeken bir yorumda bulundu.

Kıratlı önceki gün Akmerkez'deki petshop çıkışı görüntülendi. Sinan Akçıl'la kendileri için aldıkları köpeğe kardeş aradıklarını söyleyen Kıratlı'ya sosyal medya üzerinden Sinan Akçıl'ın kendisi için yaptığı,”Bu kızı kaçırmayın' açıklaması hatırlatılınca,”Yanlış anlaşıldı, bana iş gelmiyormuş gibi. Sadece jest yapmak istemişti Sinan, müziklerini de ben yaparım diye' konuştu.

Dizi teklifleri aldığını belirten Kıratlı'ya ikinci kez nikah masasına oturacağı Akçıl'la nikahın nerede olacağı sorulunca,”Yurt dışında denedik olmadı. Türkiye'de olur' diye konuştu.