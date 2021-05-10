Buse Varol’un hesabı hack’lendi! ‘Tüm bilgileri elimde’

Alişan’ın oyuncu eşi Buse Varol’un Instagram hesabı hack’lenerek takipçilerine bir banka hesabına para yatırmaları için çağrıda bulunuldu. Ancak kısa süre sonra bu paylaşımın dolandırıcılar tarafından yapıldığı anlaşıldı.

Instagram hesabını geri alan Varol, konuyla ilgili şu açıklamayı yaptı:

“Gece iki de hack’lendim. O saatten beri uyumadım. Hesabımı geri aldım.”

“Siber suçlara şikayet ettik. Bu suçu işleyen yaşları küçük, üç beş kişinin fotoğraflarına kadar tüm bilgileri elimde. Pazartesi hepsini açıklayacağım.”

Hacker’ların Alişan’a da, “Eşinizin hesabı elimizde” diye mesaj attıkları ortaya çıktı.

NURİ ALÇO DA DOLANDIRILMIŞTI

Türk sinemasının usta oyuncularından Nuri Alço da geçen günlerde benzer bir olayla karşılaşmış ve şikayetçi olmuştu.

Alço’nun Instagram hesabını ele geçirenler, yaptıkları paylaşımda bahis siteleri adı altında paranın işletildiği ve fazla para kazanılacağını söyleyerek kişileri dolandırmıştı.

Olayın ardından dolandırıldığını fark eden Nuri Alço, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı’na şikayette bulunmuştu.

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