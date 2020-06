Çağatay Ulusoy kimdir, kaç yaşında? Çağatay Ulusoy nereli?

Çağatay Ulusoy, 1990 doğumludur. 2010 yılında Best Model Of Turkey yarışmasında birinci olan ve ilk oyunculuk deneyimini Adını Feriha Koydum dizisiyle gerçekleştiren Çağatay Ulusoy hakkında bilinmesi gerekenler haberimizde… Çağatay Ulusoy nereli ve kaç yaşında?

Son olarak Netflix dizisi Hakan: Muhafız'da Hakan karakterine hayat veren Çağatay Ulusoy hakkında merak edilen tüm detayları haberimizde sizler için derledik. Çağatay Ulusoy kimdir? Nerede doğdu, kaç yaşında, oynadığı diziler ve filmler…

ÇAĞATAY ULUSOY KİMDİR?

Çağatay Ulusoy, 23 Eylül 1990 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelmiştir. İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi mezunudur. Üniversite eğitiminin ardından girdiği Best Model Of Turkey yarışmasında birinci seçilen Çağatay Ulusoy, Ayla Algan'dan oyunculuk dersleri almaya başlamıştır. Ayrıca, oyuncu Vahide Perçin ve Altan Gördüm’ün sanat okulu Akademi 35 Buçuk’da oyunculuk dersi alan Ulusoy, oyunculuk kariyerine Show TV’de 2011’de yayınlanmaya başlanan “Adını Feriha Koydum” adlı dizideki Emir Sarrafoğlu karakteri ile adım attı.

Çağatay Ulusoy son olarak; İstanbul’un son muhafızı Hakan'ı canlandırdığı ve tarihte kendisine verilmiş gizli bir görevle İstanbul'u korumak zorunda olduğunu öğrendikten sonra tüm dünyası altüst olan Hakan’ın serüveninin anlatıldığı Hakan: Muhafız dizisinde rol almıştır. Çağatay Ulusoy, 1.90 metre boyunda ve Terazi burcudur.

Çağatay Ulusoy'un rol aldığı diziler ve filmler:

2019 – Hakan: Muhafız (Hakan) (TV Dizisi)

2016 – İçerde (Sarp) (TV Dizisi)

2015 – Delibal (Sinema Filmi)

2013-2014 – Medcezir (Yaman) (TV Dizisi)

2012 – Adını Feriha Koydum: Emir’in Yolu (Emir)(TV Dizisi)

2011 – Anadolu Kartalları (Ahmet) (Sinema Filmi)

2011 – 2012- Adını Feriha Koydum (Emir) (TV Dizisi)

Ödülleri:

42. Altın Kelebek Ödülleri 2015 – “En İyi Erkek Oyuncu”

Ege Üniversitesi 4. Medya Ödülleri 2015 – “En İyi Erkek Oyuncu”

Magazin Gazetecileri Derneği 21. Altın Objektif Ödülleri 2015 – “Drama Dizisi En İyi Erkek Oyuncu”

Türkiye Gençlik Ödülleri 2015 – “En İyi Erkek Oyuncu”

Elle Style Awards 2014 – “Yılın En Stil Sahibi Erkek Oyuncusu”

5. Ayaklı Gazete TV Yıldızları Ödülleri 2014 – “En İyi Drama Dizisi Erkek Oyuncusu” Medcezir

9. Seul Uluslararası Drama Ödülleri 2014 – “En İyi Erkek Oyuncu Adayı” – “En İyi Drama Gümüş Ödül: Medcezir”

Quality Of Magazine Dergisi 5. Yıl / Quality Ödülleri 2014 – “En İyi Erkek Oyuncu”

Oyuncular Sitesi – Yeni Sezon Prestij Anketleri 2013 – “En İyi Erkek Oyuncu”

Best Model Of Turkey 2010 – Türkiye Birincisi