Bu web sitesi ne yazık ki Internet Explorer 9 ve altını desteklememektedir. Lütfen web tarayıcınızı Internet Explorer 10 ve üstü bir sürüme yükseltiniz.
- Trend Aramalar -
Title area
Çağla kolundaki dövmeye açıklık getirdi
Çağla kolundaki dövmeye açıklık getirdi
Eski model Çağla Şıkel sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımın altında, takipçilerinden gelen soruları yanıtladı.
Magazin 25 Eylül 2018 - 09:47

Dönem dönem katıldığı özel defilelerde podyuma çıkan ve bir yandan da internet üzerinden açtığı kanalla sevenlerinin karşısına çıkan Çağla Şıkel, yaptığı son paylaşım üzerinden takipçilerinden gelen sorulara yanıt verdi. Hemen her soruya içtenlikle yanıt veren Şıkel, kolundaki dövmenin anlamını soran bir takipçisini de yanıtsız bırakmadı. 2007 yılında kaybettiği babası Hüseyin Şıkel’in imzasını koluna dövme olarak yaptıran başarılı isim sorunun yanıtı olarak ‘Babamın imzası’ demekle yetindi.

cagla-en-y

İLGİLİ HABERÇağla Şıkel'in 8 yıla kadar hapsi isteniyor!

6662’ye SOZCU yaz gönder, reklamsız sözcü plus’a anında abone ol. (Türkiye'den)
Etiketler