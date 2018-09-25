Çağla kolundaki dövmeye açıklık getirdi

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Dönem dönem katıldığı özel defilelerde podyuma çıkan ve bir yandan da internet üzerinden açtığı kanalla sevenlerinin karşısına çıkan Çağla Şıkel, yaptığı son paylaşım üzerinden takipçilerinden gelen sorulara yanıt verdi. Hemen her soruya içtenlikle yanıt veren Şıkel, kolundaki dövmenin anlamını soran bir takipçisini de yanıtsız bırakmadı. 2007 yılında kaybettiği babası Hüseyin Şıkel’in imzasını koluna dövme olarak yaptıran başarılı isim sorunun yanıtı olarak ‘Babamın imzası’ demekle yetindi.



