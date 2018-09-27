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Çağla’nın aylık kazancı 200 bin lira iddiası…
Çağla’nın aylık kazancı 200 bin lira iddiası…
Başarılı model Çağla Şıkel, önceki gün oğulları Kuzey ve Uzay’la birlikte Etiler’de bulunan bir AVM’deydi.
Emre ÇEVİK
Magazin 27 Eylül 2018 - 07:24

Spor giyim mağazası arayan ve acelesi olduğunu belirten Şıkel, iki oğlunu da alarak AVM içerisinde koşmaya başladı.

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Gazetecileri de arkasından koşturan manken, ara ara durarak sevenleriyle fotoğraf çektirdi.

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Alışveriş çıkışında ayaküstü gazetecilerle konuşan Çağla Şıkel, geçtiğimiz günlerde aylık kazancının 200 bin lira olduğu yönündeki haberlerle alakalı olarak; “Bu haberler beni hiç ilgilendirmiyor. Kimler ne paralar kazanıyor. Ben köpek gibi çalışıyorum. 20 senedir bu mesleğin içerisindeyim. Kimse de -Çağla nasıl bu kadar para kazanıyor?- diyemez” şeklinde konuştu.

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